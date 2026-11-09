Trump asegura que "solo bromeaba" al ofrecer el puesto de secretario de Prensa a Dana White

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que su reciente propuesta para que Dana White se convirtiera en el portavoz de la Casa Blanca fue "solo una broma". El sábado, Trump había publicado en su red social Truth Social la oferta dirigida al director ejecutivo de la UFC, la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, describiéndolo como un "guerrero". Sin embargo, horas después, la cadena CNN reportó, citando a una fuente familiarizada con el asunto, que White ya había rechazado la idea, calificándola de poco ortodoxa.La posición de secretario de Prensa permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dimitió apenas cinco días después de asumir el cargo, convirtiéndose en la persona que menos tiempo ha desempeñado este rol en la historia reciente de la administración.En medio de esta inestabilidad comunicativa, la Casa Blanca ha experimentado otros cambios de personal significativos. El viernes, se formalizó el ascenso del polémico asesor antiinmigrante Stephen Miller al cargo de jefe de Gabinete, en reemplazo de Susie Wiles, quien era considerada una interlocutora clave y moderadora entre el sector privado y el mandatario, según la prensa especializada.Estos movimientos internos y la búsqueda de un nuevo perfil para la vocería ocurren en un momento de alta tensión política, justo después de los comicios de medio término del pasado martes. Dichas elecciones, ampliamente interpretadas como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una contundente victoria de la oposición demócrata, la cual arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso. Este nuevo escenario legislativo obliga a la Administración a replantear su estrategia y su equipo de trabajo de cara a los próximos dos años de gobierno.