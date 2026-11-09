Trump asegura que "solo bromeaba" al ofrecer el puesto de secretario de Prensa a Dana White

...

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que "solo bromeaba" cuando propuso en Truth Social nombrar a Dana White, director ejecutivo de la UFC, como secretario de Prensa de la Casa Blanca. La oferta, que según reportes ya había sido rechazada por el directivo, se produce en un contexto de reestructuración en la Administración tras la victoria demócrata en las elecciones de medio término, que incluye el reciente ascenso de Stephen Miller a jefe de Gabinete.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/11/2026 08:28 AM.
En Internacional y editada el 09/11/2026 08:30 AM.