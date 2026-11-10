Escándalo en Nvidia: CEO Jensen Huang bajo investigación por presunta relación con agente china

La empresa de semiconductores Nvidia se encuentra en el centro de una controversia de alto perfil tras la revelación de una relación extramatrimonial entre su CEO, Jensen Huang, y Alice Huang, una empresaria china. La situación ha escalado rápidamente, con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) abriendo una investigación para determinar si esta relación personal podría estar relacionada con actividades de espionaje.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la investigación del FBI, aunque minimizó la preocupación de Huang, destacando su contribución al desarrollo de la inteligencia artificial. El escándalo ha sacudido tanto al sector tecnológico como a la política estadounidense, generando interrogantes sobre la posible vulneración de la seguridad nacional por parte de China.
La investigación se centra en la posibilidad de que la relación de Huang con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, haya sido una fachada para recopilar información en beneficio del gobierno chino. Según reportes del *New York Times*, analistas de inteligencia estadounidenses determinaron que Alice Huang estaba recopilando información para Beijing. Megaspeed International, cuyo sitio web destaca su asociación con Nvidia, ha evitado comentarios sobre el asunto.
Ante la controversia, Huang emitió una disculpa pública a su esposa y a la empresa, sin revelar la identidad de la mujer. Nvidia anunció que está llevando a cabo una investigación interna sobre reportes que indican que Huang era blanco de una iniciativa de inteligencia extranjera.
El incidente ha tenido un impacto en el valor de las acciones de Nvidia, que han perdido aproximadamente el 11% desde el miércoles. La empresa, que se ha convertido en una de las más valiosas del mundo gracias a su tecnología de inteligencia artificial, enfrenta ahora incertidumbre sobre su futuro y un escrutinio en materia de seguridad nacional.
El presidente Trump ha tomado medidas directas, considerando una reunión con el presidente chino Xi Jinping en Shenzhen, China, durante la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, aunque no se ha comprometido a abordar el tema directamente. China ha negado rotundamente las acusaciones de espionaje, calificándolas de campaña de desprestigio.
En el pasado, Huang ha abogado por la flexibilización de las restricciones a la venta de chips de Nvidia a China, logrando que Trump autorizara la venta de chips H200 este año. Sin embargo, la incertidumbre sobre si Beijing permitirá la adquisición de estos chips en grandes cantidades persiste. Nvidia ha reportado que solo ha vendido una pequeña cantidad a China debido a las restricciones de exportación.
El escándalo ha generado un debate sobre la relación entre el sector tecnológico estadounidense y el gobierno chino, y sobre los riesgos asociados con la transferencia de tecnología de inteligencia artificial. Los medios chinos han centrado su atención en el escándalo, con los medios estatales reproduciendo la postura oficial del gobierno chino y algunos sugiriendo que el informe del *New York Times* tiene como objetivo desestabilizar las relaciones entre Estados Unidos y China.