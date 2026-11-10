Escándalo en Nvidia: CEO Jensen Huang bajo investigación por presunta relación con agente china

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El CEO de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra bajo investigación por el FBI tras revelarse una relación extramatrimonial con una ejecutiva china, Alice Huang, quien se le acusa de espionaje. El escándalo ha generado preocupación sobre la seguridad nacional y el acceso de China a la tecnología de inteligencia artificial de Nvidia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 03:39 PM.
En Internacional y editada el 10/11/2026 03:45 PM.