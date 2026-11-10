Pete Hegseth enfrenta moción de censura por "mala gestión" de la guerra en Irán y ataques a lanchas

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El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, enfrenta una moción de juicio político presentada por el legislador republicano Thomas Massie, quien lo acusa de mala gestión de la guerra en Irán, extralimitación de poderes y ejecuciones extrajudiciales en ataques a supuestas narcolanchas. Hegseth calificó la medida como un "espectáculo político" tras la aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio término, en un contexto de creciente fractura y recriminaciones dentro del partido republicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/11/2026 03:37 PM.
En Internacional y editada el 10/11/2026 03:39 PM.