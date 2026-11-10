Pete Hegseth enfrenta moción de censura por "mala gestión" de la guerra en Irán y ataques a lanchas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue acusado formalmente por el legislador republicano disidente Thomas Massie de mala gestión de la guerra, extralimitarse en sus poderes al realizar cambios de personal y llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Estas últimas están vinculadas a una serie de polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que habrían dejado un saldo de al menos 235 muertos.La moción, que incluye ocho acusaciones, podría ser aprobada en la Cámara de Representantes si logra reunir suficientes votos disidentes de republicanos, aunque no tiene posibilidades reales de alcanzar los dos tercios necesarios (67 votos) en el Senado. Hegseth contraatacó en una inusual rueda de prensa, calificando la iniciativa como un "espectáculo político" basado en un "desacuerdo sobre políticas" y no en "delitos graves, delitos menores, traición o soborno", que son los requisitos constitucionales para un juicio político.La moción fue presentada una semana después de las catastróficas elecciones legislativas de medio término del 3 de noviembre, en las que los demócratas arrasaron en ambas cámaras del Congreso. Los expertos interpretan este resultado como un voto de castigo por la guerra en Irán y el aumento en los precios del combustible.Massie, quien no pudo presentarse a la reelección tras ser derrotado en las primarias por otro candidato republicano respaldado por Donald Trump, lidera ahora una ofensiva que refleja las recriminaciones internas y la debilitada disciplina del partido. Algunos legisladores republicanos que perdieron sus curules han mostrado su disposición a ajustarle cuentas a Hegseth y, de forma indirecta, al presidente, quien se prepara para enfrentar diversas investigaciones demócratas en la segunda mitad de su mandato.En su defensa, Hegseth aseguró que la alianza militar contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe, impulsada por Trump y conocida como "Triple C", es "mutuamente beneficiosa". Sin embargo, su gestión ha estado marcada por decisiones controvertidas. Una de las primeras medidas de Trump y Hegseth fue la idea de rebautizar el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra", una propuesta que no generó entusiasmo ni movilización legal entre los republicanos en el Congreso.En poco menos de dos años, Hegseth, exsoldado de fuerzas especiales y expresentador televisivo, ha mostrado una clara preferencia por realizar ejercicios sobre el terreno con los soldados en lugar de protagonizar reuniones con los altos mandos del Pentágono. Además, impulsó una restrictiva política de comunicación dentro del edificio, limitando la movilidad de los medios de comunicación, lo que provocó que agencias internacionales como la AFP decidieran abandonar la sala de prensa en señal de protesta.