El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 11 mil casos

El Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo informó este miércoles que el número de infectados por el virus del ébola ha alcanzado los 11 mil 42 casos, con un saldo de 5 mil 387 fallecidos, lo que representa casi la mitad de los contagiados. Este brote, declarado a mediados de mayo, es el más letal que ha enfrentado el país. La situación es particularmente crítica debido a que la cepa responsable es el virus de Bundibugyo, el cual, a diferencia de otras variantes, no cuenta con una vacuna ni un tratamiento específicos conocidos. Hasta la fecha, la enfermedad ya se ha propagado a ocho de las 26 provincias del país, desbordando la capacidad de respuesta local.Las autoridades congoleñas han tenido enormes dificultades para contener la propagación del virus debido a una combinación de factores: conflictos armados, una crisis estructural del sistema de salud, malas condiciones en las carreteras y la violencia de residentes alimentada por la desconfianza y la desinformación.El ministro de Salud, Roger Kamba, señaló que la provincia de Ituri concentra casi el 70 por ciento del total de casos, mientras que Kivu del Norte ha emergido como el principal foco de nueva transmisión. Las autoridades sanitarias han solicitado un alto al fuego en estas zonas para permitir que los trabajadores de salud accedan sin obstáculos a los enfermos. Sin embargo, los centros médicos y el personal sanitario han sido blanco de ataques por parte de comunidades escépticas sobre la existencia o la gravedad del virus. El impacto también ha llegado a las escuelas en Ituri, donde varios maestros han contraído la enfermedad, generando gran preocupación entre los directores de instituciones en la capital provincial, Bunia, tras la pérdida de miembros del personal.Expertos internacionales han instado a redoblar los esfuerzos para frenar la enfermedad, especialmente tras confirmarse que el brote ya se ha propagado a varios países africanos, incluidos Uganda, Kenia y Nigeria.Desde que el ébola fue descubierto por primera vez en 1976, se han reportado decenas de brotes. El más grande y mortífero ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, con 28 mil infecciones y más de 11 mil muertes. Sin embargo, el brote actual en la República Democrática del Congo ya ocupa el segundo lugar en la historia y ha registrado al menos tres veces el número de casos y muertes en el tiempo transcurrido desde su declaración, en comparación con la velocidad de propagación del brote de África Occidental, lo que subraya la urgencia de una respuesta internacional coordinada y efectiva.