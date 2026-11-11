El brote de ébola en la República Democrática del Congo supera los 11 mil casos

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El gobierno de la República Democrática del Congo reportó que los casos de ébola han superado los 11 mil, con más de 5 mil fallecidos, consolidándose como el brote más letal en la historia del país. Causado por el virus Bundibugyo, para el cual no existe vacuna ni tratamiento conocido, la crisis se agrava por los conflictos armados en Ituri y Kivu del Norte, la desinformación y los ataques a trabajadores de la salud, mientras la enfermedad comienza a propagarse a países vecinos como Uganda, Kenia y Nigeria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:35 AM.
En Internacional y editada el 11/11/2026 09:40 AM.