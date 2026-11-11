El gobierno español solicita la suspensión excepcional de TikTok

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El gobierno de España, a través de la ministra Sira Rego, ha solicitado a la Agencia Española de Protección de Datos la suspensión excepcional de las operaciones de TikTok en el país. La drástica medida responde a una investigación de la fundación Maldita.es que detectó más de mil vídeos de abuso sexual infantil y miles de perfiles de potenciales pedófilos en la plataforma, exigiendo a la empresa medidas urgentes y el estricto cumplimiento del Reglamento Europeo de Servicios Digitales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 11/11/2026 09:45 AM.