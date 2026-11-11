El gobierno español solicita la suspensión excepcional de TikTok

El martes 10 de noviembre, el gobierno español escaló su respuesta tras conocer los hallazgos de la fundación sin ánimo de lucro Maldita.es, dedicada a proteger la integridad informativa y la rendición de cuentas de las plataformas. La investigación detectó en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que acumulan más de 48 millones de visualizaciones, así como más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este material, de los cuales más de 7.000 operan en español.Ante la gravedad de los hechos, el Ministerio solicitó a la fiscalía española que actúe de inmediato y planteó paralizar los servicios de la plataforma de origen chino en España si fuera oportuno, derivando la solicitud formal de suspensión a la Agencia Española de Protección de Datos, organismo encargado de velar por la privacidad y el cumplimiento normativo.Durante una reunión con representantes de TikTok, la ministra Sira Rego fue contundente al exigir que la empresa "vaya con todo" para aclarar los hechos y "ponerles coto". Entre las demandas específicas se encuentran: