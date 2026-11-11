Italia evacúa más de 300 escuelas por amenazas de bomba en medio de una ola de incidentes

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Más de 300 centros educativos en ciudades como Roma, Milán, Nápoles y Bolonia fueron evacuados tras recibir correos electrónicos anónimos con amenazas de bomba. Aunque las inspecciones de las fuerzas de seguridad no arrojaron hallazgos de artefactos explosivos, el incidente marca el segundo episodio masivo de este tipo en el mes, en un contexto de creciente preocupación por amenazas híbridas y ciberataques en el país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 11/11/2026 09:30 AM.