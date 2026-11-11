Italia evacúa más de 300 escuelas por amenazas de bomba en medio de una ola de incidentes

La alarma se activó a primera hora de la mañana tras la recepción de mensajes amenazantes remitidos a las direcciones oficiales de múltiples centros escolares en toda Italia. Ante la situación, los equipos directivos notificaron de inmediato a las fuerzas de seguridad y aplicaron los protocolos de emergencia, lo que motivó la salida ordenada de miles de alumnos, docentes y personal laboral hacia puntos de encuentro exteriores.Efectivos policiales, junto con unidades caninas y equipos de artificieros, inspeccionaron exhaustivamente aulas, pasillos y zonas comunes para verificar las instalaciones. Hasta el momento, no se ha hallado ningún artefacto explosivo, confirmando la naturaleza de falsa alarma de las amenazas. Entre las localidades afectadas figuran Roma, Milán, Nápoles y Bolonia, además de otras ciudades y provincias del territorio nacional.Este suceso representa el segundo episodio masivo de estas características en lo que va de mes. A comienzos de noviembre, una cadena similar de mensajes intimidatorios dirigida a más de 270 directores escolares ya había provocado la interrupción de clases e inspecciones policiales en decenas de institutos.Los nuevos avisos de bomba se producen en un contexto de creciente preocupación por las amenazas híbridas y los incidentes de seguridad registrados en Italia durante las últimas semanas. Entre los eventos más recientes destacan varias falsas alertas de bomba en vuelos comerciales, ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados, una intrusión informática en la constructora del túnel estratégico del Brennero (que unirá Italia con Austria) y la difusión en la 'dark web' de datos personales del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, y su familia.Frente a esta escalada de incidentes, el Gobierno italiano ha reforzado la coordinación entre las fuerzas policiales, los servicios de inteligencia y la Agencia Nacional de Ciberseguridad. El objetivo es mejorar la capacidad de detección y respuesta ante posibles amenazas digitales y físicas.La policía mantiene abierta una investigación activa para rastrear el origen de las comunicaciones e identificar a los autores de estos envíos masivos. Las autoridades están evaluando si todos estos episodios responden a una misma estrategia coordinada, diseñada para generar alarma social y socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país.