El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se muda a una base militar por amenazas

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, abandonó su domicilio y se mudó a una base militar debido a supuestas amenazas vinculadas a Irán, según informó el diario The New York Times. Una fuente familiarizada con el asunto, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, indicó que la decisión se debió en parte a informes de prensa que ayudaron a identificar la dirección de su residencia.Esta medida de seguridad no es aislada en la actual administración; otros altos funcionarios del gobierno de Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, también residen en bases militares por razones de protección.El traslado de Bessent ocurre mientras este ha liderado durante los últimos meses una enorme campaña destinada a cortar todos los vínculos del mundo con Irán. Aunque el presidente Donald Trump manifestó esta semana que la guerra con Irán "militarmente está efectivamente terminada", su gobierno ha mantenido y escalado la guerra financiera en un intento de lograr que Teherán capitule ante las exigencias de Estados Unidos sobre su programa nuclear.El Departamento del Tesoro prometió en agosto un "Día D económico" contra Teherán, que se ha materializado en una vasta campaña de sanciones e influencia. Funcionarios estadounidenses han pasado meses viajando de Europa a Medio Oriente, reuniéndose a puerta cerrada al margen de la Asamblea General de la ONU para presionar a los socios comerciales más cercanos y vitales de Irán: cortar esos vínculos financieros o enfrentar represalias por parte de Washington.La estrategia de máxima presión ha comenzado a mostrar resultados concretos en la región. Emiratos Árabes Unidos y Turquía impidieron recientemente que el principal banco comercial de Irán emitiera transacciones en sus respectivos países.Además, el aislamiento se ha extendido al sector aéreo: algunas de las principales aerolíneas iraníes ahora no pueden tener acceso a rutas regionales cruciales, como los vuelos que conectan Estambul con Mascate, Omán, profundizando la asfixia económica sobre el régimen iraní.