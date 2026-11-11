El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, se muda a una base militar por amenazas

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se trasladó a una base militar debido a supuestas amenazas vinculadas a Teherán y a la exposición pública de su dirección privada. La medida se produce en medio de una intensa campaña de "máxima presión" económica impulsada por la administración Trump para aislar financieramente a Irán, logrando que socios clave como Emiratos Árabes Unidos y Turquía bloqueen transacciones y rutas aéreas del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 03:46 PM.
En Internacional y editada el 11/11/2026 04:05 PM.