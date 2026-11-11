Trágico choque en North Hollywood: una minivan atropella a peatones dejando tres muertos

El accidente ocurrió poco antes de las 18:00 horas del martes 10 de noviembre en la concurrida intersección de los bulevares Lankershim y Chandler, cerca de una entrada del metro en el vecindario de North Hollywood. La minivan terminó debajo de la carpa de un vendedor de comida, quedando sobre la acera rodeada de escombros, con la puerta del lado del conductor abierta y el airbag desplegado.Las autoridades confirmaron que tres personas fallecieron en el lugar, mientras que otras tres, incluido el conductor, fueron trasladadas de emergencia a un hospital en Northridge para recibir atención médica por heridas de gravedad.Al lugar acudieron rápidamente elementos de seguridad, bomberos y personal de emergencias, con un helicóptero sobrevolando la zona para asistir en las labores de rescate. Luis Luna-Guzman, quien trabajaba en un puesto de hamburguesas cercano, relató haber escuchado un fuerte estruendo y ver a personas en el suelo entre comida y vasos derramados, mientras otros transeúntes corrían hacia el lugar del choque.El capitán de la Policía de Los Ángeles, Warner Castillo, informó que el conductor, un hombre de poco más de 60 años, fue extraído del vehículo. Aunque parecía estar en shock, pudo hablar con los rescatistas en el lugar.El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, anunció que se revisarán todas las grabaciones de video de la zona en el marco de una "investigación prolongada, pero muy minuciosa", ya que la causa del accidente no pudo determinarse de inmediato.Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, confirmó que entre las víctimas había vendedores ambulantes y peatones, cuyas identidades aún se mantenían en reserva al corte de la mañana del 11 de noviembre. Adrin Nazarian, miembro del Concejo Municipal cuyo distrito incluye North Hollywood, describió el área como una comunidad muy unida y bulliciosa, expresando su consternación por el trágico suceso que ha sacudido a los residentes locales.