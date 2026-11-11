Trágico choque en North Hollywood: una minivan atropella a peatones dejando tres muertos

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Una minivan se estrelló contra un grupo de personas, incluidos vendedores ambulantes y peatones, cerca de una estación del metro en North Hollywood, Los Ángeles, la tarde del 10 de noviembre. El incidente dejó un saldo de tres muertos y tres heridos graves, incluido el conductor, desatando una investigación minuciosa por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para determinar las causas del siniestro.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/11/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 11/11/2026 09:35 AM.