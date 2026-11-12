China concentra el 66% de los reactores nucleares en construcción mundial y consolida su liderazgo

En el marco de la transición energética mundial, China ha escalado su compromiso con la energía nuclear como una fuente de suministro constante, capaz de producir electricidad las 24 horas del día independientemente de las condiciones meteorológicas, complementando así su masiva expansión en energías solar y eólica.Según datos de la Asociación Nuclear Mundial, la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC) construye actualmente 53 reactores nucleares de nueva generación a lo largo del país. Esta cifra representa el 66% de los proyectos de esta índole que se desarrollan en todo el mundo, superando ampliamente a otras potencias como India (8 reactores en construcción), Rusia (7) y países como Egipto, Corea del Sur y Turquía (4 cada uno).Un ejemplo emblemático de este modelo es la central nuclear de Fuqing, ubicada en la provincia de Fujian. Integrada por seis reactores con una capacidad instalada conjunta de 6.678 megavatios, la planta genera más de 50.000 millones de kilovatios-hora de electricidad al año, operando aproximadamente al 85% de su capacidad máxima.
De acuerdo con la CNNC, esta producción permite evitar el consumo anual de 15,27 millones de toneladas de carbón estándar y reducir en 40,02 millones de toneladas las emisiones de dióxido de carbono. Desde su puesta en funcionamiento, el complejo ha acumulado una producción superior a los 420.000 millones de kilovatios-hora, cifra destacada durante el Foro de Cooperación de Medios de la Franja y la Ruta de 2026.El complejo representa también la vanguardia tecnológica del país: las unidades 5 y 6 utilizan el reactor Hualong One, una tecnología de tercera generación con derechos de propiedad intelectual propios. Este diseño ofrece un mayor rendimiento y máximos niveles de seguridad, incluyendo una doble capa de hormigón alrededor del núcleo con espesores de 1,8 y 1,4 metros. Tras el inicio de operaciones comerciales de estas unidades en enero de 2021 y marzo de 2022, China completó un proyecto demostrativo clave para la fabricación y comercialización internacional de su tecnología nuclear.La estrategia nuclear de China no se limita a su territorio, sino que forma parte de su proyección económica y tecnológica hacia el exterior. La CNNC ya participa en el desarrollo de centrales en el extranjero, como en Pakistán, donde envió a 126 especialistas para apoyar la construcción y puesta en funcionamiento de reactores Hualong One en Karachi.Los cálculos de la Asociación Nuclear Mundial proyectan que, una vez que el gobierno chino concluya la construcción de todos sus proyectos actuales, superará la capacidad nuclear instalada de Estados Unidos, consolidándose como el mayor generador de energía nuclear del planeta y redefiniendo el mapa global de la producción energética libre de carbono.