China concentra el 66% de los reactores nucleares en construcción mundial y consolida su liderazgo

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China ha reforzado su apuesta por la energía nuclear al concentrar dos de cada tres reactores que se construyen actualmente en el mundo, con 53 proyectos de nueva generación a cargo de la CNNC. Destaca la central de Fuqing y el reactor autóctono Hualong One, pilares de una estrategia que busca garantizar un suministro eléctrico constante, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y superar a Estados Unidos como el mayor generador nuclear del planeta.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 09:29 AM.