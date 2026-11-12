Fundador de Nvidia, Jensen Huang, renuncia tras escándalo por vínculos con una supuesta espía

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El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, anunció su renuncia tras admitir una infidelidad y ser investigado por mantener relaciones con una supuesta espía china y con una vicepresidenta de la empresa. La noticia provocó una caída del 10% en las acciones de la compañía, borrando 420.000 millones de dólares de su valor en un solo día, mientras la directora financiera, Colette Kress, asume el cargo de manera interina.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 08:45 AM.