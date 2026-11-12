Fundador de Nvidia, Jensen Huang, renuncia tras escándalo por vínculos con una supuesta espía

Jensen Huang, el empresario taiwanés-estadounidense que fundó Nvidia hace 30 años y la convirtió en un gigante de la inteligencia artificial con una valoración de 3,87 billones de dólares, ha presentado su renuncia a los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva. La decisión se produce tras admitir haber engañado a su esposa de 41 años, Lori Huang, y en medio de una investigación interna y federal sobre sus relaciones personales.En un comunicado, la empresa agradeció a Huang por sus "inmensas contribuciones" a la compañía y a la industria. Sin embargo, el impacto en el mercado fue inmediato y devastador: las acciones de Nvidia cayeron casi un 10% en la apertura del jueves en Nueva York, eliminando 420.000 millones de dólares de su valor en un solo día. Con esto, la compañía acumula pérdidas por 730.000 millones de dólares (16%) solo en esta semana, y ha perdido alrededor de 2 billones de dólares desde su máximo histórico alcanzado el 6 de octubre. Colette Kress, directora financiera de la empresa desde 2013, asumirá el cargo de CEO de manera interina mientras se busca un sucesor permanente.La renuncia se produce después de que una investigación de The New York Times revelara que Huang, de 63 años, fue blanco de un supuesto complot de espionaje. El empresario admitió haber mantenido una relación con Alice Huang (sin parentesco familiar), una ejecutiva china de una empresa con sede en Singapur, quien habría sido reclutada por el gobierno chino.Según los reportes, la relación se hizo evidente en eventos de la industria. En junio de 2024, durante una feria tecnológica en Taipéi, ella presumió ante otros ejecutivos de su cercanía con Huang, quien acudió a reunirse con ella en un bar vistiendo su característica chaqueta de cuero. En mayo de 2025, fueron vistos nuevamente juntos en una cena en la misma ciudad, compartiendo muestras de afecto. Las autoridades estadounidenses iniciaron una investigación contra Alice Huang después de que su empresa, Megaspeed, fuera acusada de desviar ilegalmente chips de IA de Nvidia a China, eludiendo las estrictas sanciones comerciales. Las autoridades de Taiwán y Singapur también han investigado sus presuntos vínculos con los servicios de inteligencia de Pekín.Además del escándalo de espionaje, cinco ex empleados de Nvidia revelaron al New York Times que el multimillonario mantuvo una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, de 48 años, vicepresidenta de atención médica de Nvidia.Esta supuesta relación violaría el código de conducta de la empresa, que insta a los empleados a "evitar situaciones en las que nuestras acciones entren en conflicto", incluyendo relaciones personales dentro de la jerarquía laboral. Fuentes indicaron que ambos fueron captados en video mostrando afecto en un hotel de San José, California, durante una conferencia de Nvidia en marzo, y también asistieron juntos a la conferencia GTC de la empresa en Berlín a finales de octubre.La crisis en Nvidia se suma a semanas de turbulencia en el mercado de valores de la inteligencia artificial. Los inversores ya mostraban inquietud sobre si el gasto masivo en infraestructura, como los centros de datos, generaría algún día rendimientos aceptables.A esto se suman las ansiedades políticas tras las abrumadoras victorias demócratas en las elecciones de medio término de la semana pasada, lo que alimentó el temor a que se produzca una mayor regulación sobre los centros de datos y se frene la revolución de la IA. Chris Weston, jefe de investigación de la correduría Pepperstone, calificó la renuncia de Huang como una "bomba" con implicaciones potencialmente profundas para Nvidia y todo el ecosistema de la inteligencia artificial global.