Israel bombardea el hospital Nasser en el sur de Gaza, dejando 6 muertos y una treintena de heridos

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Un bombardeo israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, dejó un saldo de 6 muertos (incluido un niño y un médico) y alrededor de 30 heridos en la madrugada del 11 de noviembre. Mientras el Ejército israelí acusó a Hamás de utilizar el recinto para fines militares, el personal médico denunció la falta de advertencia previa y la destrucción del ala quirúrgica, en un contexto de alto el fuego vigente desde octubre de 2025 que es investigado por la justicia internacional como posible genocidio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:18 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 09:25 AM.