Israel bombardea el hospital Nasser en el sur de Gaza, dejando 6 muertos y una treintena de heridos

En la madrugada del 11 de noviembre, el hospital Nasser, ubicado en el sur de la Franja de Gaza, fue blanco de dos bombardeos con drones militares perpetrados por el Ejército israelí. El ataque, que impactó directamente en el ala quirúrgica del complejo, provocó daños graves que dejaron los quirófanos fuera de servicio.El saldo del ataque fue de seis personas fallecidas y una treintena de heridos, entre los que se encuentra personal de salud. Las víctimas mortales fueron identificadas como: Yihad Naim Muhamad Abu Tilk (13 años), Jaled Suleiman Ibrahim Abu Anza (53 años), el médico Rizq Ahmed Ibrahim Abu Shaira (52 años), Murad Tawfiq Mahmud Abu Zarifa (45 años), Saif Gazi Muslim Abu Hatab (28 años) y Muhamad Nafiz Musa Abu Awad (27 años).El Ejército israelí justificó la ofensiva acusando a Hamás, sin aportar pruebas públicas en el comunicado, de "almacenar armas", "realizar interrogatorios y torturas", "operar salas de comando" y establecer "puestos de observación y refugios para terroristas" dentro del complejo hospitalario. Las fuerzas militares afirmaron haber tomado "medidas para reducir los daños a los civiles", como el uso de municiones de precisión y vigilancia aérea.Sin embargo, fuentes del personal hospitalario, que incluyen a profesionales gazatíes y británicos, desmintieron haber recibido cualquier tipo de advertencia u orden de evacuación previa al ataque. En el momento del bombardeo, el hospital albergaba a unos 800 pacientes ingresados, quienes quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad tras la inutilización de las instalaciones quirúrgicas.Este incidente ocurre pese a que, presuntamente, impera un alto el fuego en la Franja de Gaza desde el 10 de octubre de 2025. Desde la entrada en vigor de esta tregua, Israel ha matado a más de 1.600 gazatíes y herido a otros 5.878, según los registros disponibles.La escalada de violencia y la extrema destrucción causada en el enclave continúan bajo la lupa de la justicia internacional. Organismos competentes investigan la ofensiva como un posible genocidio, tomando en cuenta el balance total de más de 74.600 palestinos fallecidos desde octubre de 2023, lo que ha generado una condena generalizada por el impacto desproporcionado sobre la población civil y la infraestructura sanitaria de Gaza.