Al menos ocho muertos y 19 heridos por el derrumbe de un edificio en Brooklyn

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Un edificio de tres plantas se derrumbó este miércoles por la tarde en el barrio de Flatbush, Brooklyn, dejando un saldo de al menos ocho muertos y 19 heridos. Mientras los equipos de rescate del FDNY trabajan contra el reloj para localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros, las autoridades enfrentan el desafío de una tormenta inminente y el riesgo de un segundo colapso en la estructura contigua, la cual estaba en proceso de excavación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 08:29 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 08:35 AM.