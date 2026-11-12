El Papa León XIV llega a Perú entre el recibimiento de tres millones de personas

...

El Papa León XIV (Robert Prevost) arribó a Perú para una histórica visita pastoral, siendo recibido por aproximadamente tres millones de personas en las calles de Lima. El pontífice, nacido en Chicago pero con nacionalidad peruana, declaró emocionado que regresa a su "patria" y fue recibido oficialmente por la presidenta Keiko Fujimori. Este viaje marca la última etapa de su gira por América Latina, realizada apenas tres semanas después de someterse a una cirugía por cáncer pulmonar.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 10:39 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 10:43 AM.