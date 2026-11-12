El Papa León XIV llega a Perú entre el recibimiento de tres millones de personas

El Papa León XIV llegó a su país adoptivo, Perú, donde una multitud estimada en tres millones de personas se congregó para darle la bienvenida. El recorrido inicial del pontífice abarcó más de diez kilómetros; comenzó en un automóvil cerrado y culminó en el tramo de mayor expectación a bordo del 'papamóvil' por las calles del centro de Lima. Desde que fue elegido como líder de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025, los peruanos esperaban con ansias este momento, sintiéndolo como uno más de ellos a pesar de haber nacido en Chicago, Estados Unidos.La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió al Santo Padre a su descenso del avión procedente de Buenos Aires. Posteriormente, ambos sostuvieron una reunión en el Palacio de Gobierno, donde el Papa cantó el himno peruano como un ciudadano más.Durante su discurso en el Teatro Nacional, León XIV rompió el protocolo habitual al conectar profundamente con el público, que coreaba "El papa es de Perú". "Puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria", afirmó el pontífice, recordando sus más de veinte años de labor pastoral en el país andino, donde fue obispo de Chiclayo durante ocho años. Con un toque de humor, bromeó sobre cómo los peruanos lo hicieron sentir uno de los suyos: "Muchos me abrieron las puertas de sus casas, compartieron conmigo su mesa y, por supuesto, algún buen ceviche". Aseguró que, si se le concediera recorrer esos años nuevamente, lo haría "con alegría, acogiendo tanto sus momentos felices como sus dificultades".Como es costumbre en sus viajes, el Papa salió al balcón de la Nunciatura para saludar a los fieles concentrados, pedir paz y otorgar su bendición antes de descansar. Esta visita a Perú representa la tercera y última etapa de la primera gira por América Latina de León XIV, tras haber pasado previamente por Uruguay y Argentina. La agenda en el país andino se extenderá por seis días, incluyendo visitas a las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y su antigua diócesis de Chiclayo, donde recorrerá puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña.El viaje tiene un mérito adicional: se realiza apenas tres semanas después de que el pontífice fuera operado de un cáncer pulmonar, procedimiento en el que se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, demostrando su firme compromiso con su misión pastoral a pesar de los desafíos de salud.