Tirador activo deja un muerto y cuatro heridos cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) confirmó que el derrumbe, ocurrido alrededor de las 4 p.m. del miércoles, dejó al menos ocho personas fallecidas y 19 heridas. De los heridos, cuatro se encuentran en estado crítico, cinco con heridas graves fuera de peligro y diez con lesiones leves. Entre las víctimas figuran al menos siete niños, aunque aún no se ha confirmado si alguno de ellos se encuentra entre los fallecidos; la concejal Farah N. Louis confirmó que al menos un menor resultó herido.En medio de la tragedia, hubo momentos de alivio: los equipos de rescate lograron salvar a una mujer embarazada de seis meses, quien fue trasladada en ambulancia, y a otra víctima que fue extraída tras perforar un agujero entre los escombros, utilizando una cadena humana como cinta transportadora para llevarla a un vehículo de emergencia.El edificio colapsado, construido en 1930, contaba con tres plantas sin ascensor, cuatro viviendas y un local comercial, y estaba ubicado en la intersección de las avenidas Bedford y Flatbush. Según el jefe del FDNY, John Esposito, la estructura se derrumbó sobre un terreno contiguo donde se realizaban trabajos de excavación en ese momento.La representante estatal Rodneyse Bichotte Hermelyn señaló que el terreno adyacente había estado vacío durante mucho tiempo (anteriormente era un centro de atención diurna para adultos mayores) y estaba a la espera de un permiso para construir viviendas asequibles. Registros municipales revelan que, en abril, un contratista de demolición recibió una infracción por continuar ilegalmente con trabajos en el sitio pese a una orden de alto, multa que fue resuelta en octubre con un pago de 10.000 dólares.Las labores de búsqueda, calificadas de "extremadamente peligrosas" por el jefe Esposito, continúan con la participación de alrededor de 250 efectivos del FDNY y servicios médicos. Los equipos utilizan drones y linternas a medida que cae la noche, revisando minuciosamente los escombros. Sin embargo, la operación se complica por la llegada de una tormenta prevista para este jueves, con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 50 km/h, además del temor a un segundo derrumbe, ya que el edificio contiguo permanece parcialmente en pie tras haber perdido su pared medianera.El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se declaró "desconsolado" por la tragedia y pidió a los neoyorquinos tener en sus pensamientos a las víctimas y sus familias, mientras los servicios de emergencia trabajan para asegurar la zona. Por su parte, la Oficina de Manejo de Emergencias habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja en el YMCA de Flatbush para apoyar a los residentes afectados por el incidente.