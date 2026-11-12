Tirador activo deja un muerto y cuatro heridos cerca de la Casa Blanca en Washington D.C.

...

Un tirador activo mató a una persona e hirió a otras cuatro este jueves cerca de un gimnasio VIDA Fitness en el vecindario de Logan Circle, Washington D.C., a menos de una milla de la Casa Blanca. El sospechoso, descrito como un hombre blanco de complexión robusta, se encuentra atrincherado en un edificio cercano disparando a cualquiera que se aproxime, mientras las autoridades mantienen un masivo despliegue policial y la zona en estricto confinamiento.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 08:26 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 08:33 AM.