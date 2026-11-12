Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene el avance de una caravana migrante

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si el gobierno no detiene el avance de una caravana de aproximadamente 1,500 migrantes que partió de Tapachula, Chiapas. La advertencia, publicada en Truth Social, se enmarca en un contexto de tensión comercial por la revisión anual del T-MEC y los recientes cambios políticos, como la victoria demócrata en la gubernatura de Texas, aunque el gobierno mexicano aún no emite una respuesta oficial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:29 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 09:32 AM.