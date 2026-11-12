Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene el avance de una caravana migrante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este jueves 12 de noviembre en su red social Truth Social una advertencia directa a México: duplicará los aranceles de forma inmediata si el país no detiene a los más de mil migrantes que avanzan a pie hacia territorio estadounidense. Bajo el titular “¡Aquí vamos otra vez!”, Trump calificó la situación como una "invasión" y atribuyó la formación de estas caravanas a la percepción de derrota de los republicanos en las recientes elecciones intermedias, aclarando que él no estaba en la boleta electoral.Según reportes de Reuters, el grupo está integrado por unas 1,500 personas, en su mayoría centroamericanas, que partieron el martes 10 de noviembre desde Tapachula, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala. Trump afirmó, sin presentar datos que respalden la declaración, que muchos de los integrantes son personas que otros países no quieren y que solicitan enviar a Estados Unidos, exigiendo a México detenerlos de inmediato bajo la premisa de que "no habrá clemencia".Los integrantes de la caravana han expresado la esperanza de que el triunfo demócrata en las elecciones intermedias abra nuevas vías para vivir y trabajar en Estados Unidos. Testimonios recogidos por Telemundo desde Tapachula indican que algunos migrantes creen que, con el cambio en el Congreso, la frontera "debe estar abierta", a pesar de que el nuevo legislativo no asumirá sus cargos hasta enero.En este contexto político, Trump mencionó en su mensaje a la Patrulla Fronteriza, al ICE y al gobernador de Texas. Cabe destacar que, el 3 de noviembre de 2026, la demócrata Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott, poniendo fin a tres décadas de control republicano en la entidad y convirtiéndose en la primera latina en encabezar el estado, un cambio que tomará posesión en enero y que Trump calificó en su publicación como un giro hacia un gobernador "muy liberal".La amenaza migratoria se entrelaza con un trasfondo de presión comercial. El 24 de julio de 2026 entraron en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos para 60 economías, incluida la mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su momento que los productos que cumplen las reglas de origen del T-MEC conservan arancel cero, con excepciones conocidas para vehículos, acero y aluminio, mientras que los bienes fuera del tratado enfrentan un gravamen del 10%.Sin embargo, datos de Infobae y TariffDesk señalan que los aranceles de la Sección 232 pueden llegar hasta el 50% en metales, sin importar si el producto califica bajo el tratado. A esto se suma que Washington decidió no extender de forma automática el T-MEC, optando en su lugar por un esquema de revisiones anuales, lo que mantiene la relación comercial bajo un escrutinio constante.A la espera de una respuesta oficialHasta el momento de la redacción de esta nota, no se ha localizado una respuesta oficial por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) o la Secretaría de Economía ante la publicación de Trump. La situación deja tres incógnitas principales por resolver: si el gobierno estadounidense formalizará esta medida arancelaria mediante algún instrumento oficial, cuál será la postura y estrategia de negociación del gobierno mexicano, y cómo evolucionará la marcha de la caravana en su paso por el sur del país