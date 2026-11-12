Trump retira a JD Vance de las negociaciones con Irán

El presidente Donald Trump anunció a través de su red social Truth Social un cambio drástico en las prioridades de su administración, ordenando al vicepresidente JD Vance que retire su enfoque de las negociaciones con Irán. "No necesitamos un acuerdo con Irán. Esos días quedaron atrás. Tenemos su dinero, cientos de miles de millones de dólares, ¡y tenemos su estrecho!", escribió Trump.Con esta directriz, Vance queda liberado de la tarea de negociar el fin de la guerra, un rol que había desempeñado desde la primavera pasada. Recientemente, el vicepresidente había enviado una carta al general Mohsen Rezaei, uno de los funcionarios de mayor rango del régimen iraní, proponiendo una nueva ronda de conversaciones integrales que él mismo lideraría, tras una maratónica sesión sin resolución en Islamabad (Pakistán) en abril.Según reportes del Wall Street Journal, Trump ha pasado las últimas semanas criticando en privado el memorándum de entendimiento de junio que Vance ayudó a negociar. El presidente argumenta que el acuerdo otorgó a Teherán el tiempo necesario para reconstruir su arsenal militar y generar ingresos petroleros antes de que Washington impusiera un bloqueo naval.A pesar de estas filtraciones, un funcionario de la Casa Blanca negó que Trump haya expresado arrepentimiento por el memorándum de junio, asegurando que los negociadores estadounidenses actuaron de buena fe. Mientras tanto, Trump aún no ha definido públicamente cómo planea concluir el conflicto, evaluando opciones que van desde un aumento de los bombardeos hasta delegar el problema a los aliados árabes.El estancamiento diplomático se agrava por las posturas irreconciliables de ambas partes. La Casa Blanca exige que Irán entregue su reserva de uranio enriquecido y desmantelaba su programa nuclear. Por el contrario, Teherán condiciona cualquier diálogo a que se levante el bloqueo naval, se liberen sus activos congelados y se alivien las sanciones petroleras.El lenguaje del régimen iraní se ha endurecido notablemente. El general Rezaei advirtió que cualquier base estadounidense utilizada en un nuevo ataque será considerada un objetivo legítimo, calificando las perspectivas de negociación como "conversaciones imaginarias".La reasignación de Vance ocurre en medio de un delicado panorama político interno. Un día después de que los republicanos perdieran sus mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado, el vicepresidente culpó a la guerra de la derrota del partido en las elecciones de medio término en una publicación en la red X.La volatilidad del conflicto sigue siendo una constante, evidenciada por incidentes recientes como el ataque a un petrolero en la zona de transferencia barco a barco en el puerto de Khor al-Zubair, cerca de Basora, Irak. A pesar del congelamiento actual, fuentes diplomáticas mencionan que Doha (Catar) sigue siendo considerada como una posible sede para futuras rondas de diálogo, aunque el primer ministro catrí, Jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió con Vance y altos funcionarios de la Casa Blanca este lunes sin que se concretaran avances inmediatos.