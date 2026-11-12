Trump retira a JD Vance de las negociaciones con Irán

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El presidente Donald Trump ordenó al vicepresidente JD Vance abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra con Irán y centrar su "atención total" en combatir la supuesta corrupción en ciudades gobernadas por demócratas. Este giro estratégico ocurre mientras Trump desestima un acuerdo preliminar de junio y endurece sus exigencias sobre el programa nuclear iraní, en un contexto de estancamiento diplomático y crecientes tensiones en la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 09:32 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 09:51 AM.