Trump sugiere a Tim Cook para reemplazar a Jensen Huang en Nvidia tras su renuncia por escándalo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció este jueves sobre la vacante en la cúpula de Nvidia, sugiriendo que el exdirector ejecutivo de Apple, Tim Cook, es el candidato ideal para ocupar el lugar. A través de su red social Truth Social, el mandatario escribió: "Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!".La declaración refleja la intención de la administración de mantener la estabilidad y el liderazgo de primer nivel en una de las empresas tecnológicas más críticas para la economía y la seguridad nacional estadounidense.La sugerencia de Trump llega pocas horas después de que el consejo directivo de Nvidia informara, mediante un comunicado oficial, que Jensen Huang había dejado sus cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo con efecto inmediato.La renuncia marca el final de un ciclo de más de 30 años en los que Huang lideró la transformación de Nvidia en un gigante global de los semiconductores y la inteligencia artificial. Sin embargo, su salida se produce en medio de un escándalo que sacudió a la compañía, tras salir a la luz la existencia de dos aventuras amorosas del directivo, incluida una relación con una supuesta espía china, lo que generó graves preocupaciones de seguridad y conflictos de interés.La partida de Huang tiene implicaciones que van más allá del mundo corporativo. Durante el último año, el fundador de Nvidia se había convertido en un asesor informal cercano de Trump en materia de Inteligencia Artificial, desempeñando un papel fundamental en la configuración de la estrategia tecnológica de la administración.La cercanía entre ambos quedó evidenciada a principios de este año, cuando Huang viajó junto al presidente estadounidense a bordo del Air Force One durante una visita oficial a Pekín, un gesto que subrayaba la importancia estratégica de Nvidia en las relaciones tecnológicas entre Washington y Beijing. Ahora, la Casa Blanca y el mercado observarán con atención quién será el elegido para llenar el vacío dejado por una de las figuras más influyentes de la era de la IA.