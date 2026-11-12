Trump sugiere a Tim Cook para reemplazar a Jensen Huang en Nvidia tras su renuncia por escándalo

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El presidente Donald Trump propuso a través de Truth Social que Tim Cook, exdirector ejecutivo de Apple, asuma el liderazgo de Nvidia tras la sorpresiva renuncia de Jensen Huang. Huang dejó todos sus cargos tras más de 30 años al frente de la compañía, en medio de revelaciones sobre dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china, lo que pone fin a su rol como asesor informal de la Casa Blanca en materia de Inteligencia Artificial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/11/2026 10:25 AM.
En Internacional y editada el 12/11/2026 10:30 AM.