EE. UU. y Europol asestan un golpe histórico al narcotráfico en la 'dark web'

Estados Unidos, en estrecha coordinación con Europol, anunció los resultados de la 'Operación TorNado', catalogada como la ofensiva internacional más grande de su tipo contra el narcotráfico en la dark web. El saldo del operativo es contundente: 354 personas arrestadas en 13 países, el decomiso de 5.7 toneladas de drogas, 209 armas de fuego, 38 máquinas utilizadas para fabricar pastillas falsificadas y más de 234 millones de dólares incautados entre efectivo y criptomonedas.El desglose de las detenciones refleja el alcance transnacional de la investigación: 132 arrestos en Estados Unidos, 59 en Reino Unido, 45 en Hungría, 41 en Alemania, 23 en Francia y 13 en Nueva Zelanda. Las capturas restantes se realizaron en Países Bajos, Eslovenia, Austria, Irlanda, República Checa, Australia y Finlandia.La investigación permitió identificar a los operadores que se escondían detrás de cuentas anónimas en mercados digitales ilícitos como Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom y Tor2Door. Estas plataformas funcionaban como hubs para conectar a vendedores y compradores de sustancias prohibidas y medicamentos falsificados.Terrance Cole, administrador de la DEA, advirtió que estas organizaciones han utilizado la internet oscura para expandir sus mercados y distribuir sustancias letales sin necesidad de contacto físico con los compradores. Sin embargo, el Departamento de Justicia destacó que la información obtenida tras el cierre de estos mercados permitió reconstruir las operaciones, rastrear transacciones e identificar a los responsables, incluso cuando las plataformas ya habían sido dadas de baja.La 'Operación TorNado' es la sexta ofensiva internacional coordinada por el Equipo Conjunto de Aplicación de la Ley contra los Opioides y la Red Oscura (JCODE, por sus siglas en inglés) desde su creación en 2018, superando en alcance y resultados a la 'Operación RapTor' realizada el año pasado.Europol resaltó que una de las claves del éxito fue el seguimiento del rastro financiero. Especialistas realizaron análisis forenses y utilizaron herramientas de rastreo de blockchain para monitorear el movimiento de criptomonedas y establecer vínculos entre presuntos delincuentes a nivel global. El operativo incluyó cientos de allanamientos domiciliarios y un intenso intercambio de inteligencia, con apoyo operativo directo de Europol en países como República Checa y Eslovenia.A pesar del contundente golpe, las autoridades reconocen que el crimen organizado en internet evoluciona a gran velocidad. Según advierte Europol, cuando las fuerzas del orden desmantelan grandes mercados clandestinos, los delincuentes no tardan en migrar a plataformas más pequeñas, servicios de mensajería cifrada o nuevos sitios web que reemplazan rápidamente a los clausurados. Este fenómeno obliga a las agencias policiales de todo el mundo a mantener una vigilancia constante y a adaptar sus herramientas tecnológicas para no perder el rastro de las redes ilícitas.