EE. UU. y Europol asestan un golpe histórico al narcotráfico en la 'dark web'

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En un esfuerzo sin precedentes contra el crimen organizado digital, Estados Unidos y Europol coordinaron la 'Operación TorNado', la mayor cruzada internacional contra el narcotráfico en la internet oscura. El megaoperativo resultó en la detención de 354 personas en 13 países, el decomiso de 5.7 toneladas de drogas, 209 armas y más de 234 millones de dólares, logrando infiltrar y desmantelar mercados clandestinos como Archetyp y Tor2Door.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/11/2026 09:40 AM.
En Internacional y editada el 13/11/2026 09:43 AM.