La mañana de este martes 17 de noviembre, alrededor de las 07:00 AM (hora local), se registró una colisión en la red ferroviaria de Praga. De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de transporte impactó contra la parte trasera de otra en un tramo elevado, a escasos metros de la Estación Central.Aunque las autoridades aún no han confirmado si el tren impactado se encontraba detenido o en movimiento, las evidencias iniciales y las imágenes que circulan en redes sociales indican que el choque fue a baja velocidad. El daño se limitó principalmente a la cabina de la unidad que impactó y al último vagón del tren alcanzado. A pesar de la baja velocidad, el saldo fue de al menos 46 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas de emergencia a los hospitales más cercanos según la gravedad de su estado de salud.Hasta el momento, las autoridades no han revelado qué pudo haber ocasionado el choque. Sin embargo, ya se ha iniciado una investigación formal para determinar las responsabilidades y las causas técnicas o humanas detrás del incidente.Los equipos de emergencia trabajaron con celeridad en la zona. La policía informó que los trabajos de rescate y despeje concluyeron alrededor del mediodía, y minutos después se logró reanudar el servicio en la línea afectada, minimizando el impacto en la movilidad de la ciudad.Este suceso pone en alerta a las redes de transporte europeas, ya que se trata del segundo choque de trenes de gran repercusión en menos de un mes. El pasado 28 de octubre, dos unidades colisionaron en la red ferroviaria de España, a la altura de Toledo. A diferencia del incidente en Praga, aquel impacto ocurrió a alta velocidad y dejó un trágico saldo de más de 60 personas fallecidas y varios heridos, marcando uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en el continente.