Investigadores de seguridad identificaron código malicioso en las herramientas de sitios web utilizadas por 178 organizaciones de diversos sectores, incluyendo tecnología, banca, retail, medios de comunicación y salud. El ataque se centró en Optimizely, un servicio que las empresas utilizan para probar diferentes diseños y funciones en sus páginas web. Los ciberdelincuentes aprovecharon una debilidad en la plataforma para insertar instrucciones maliciosas en el código, las cuales se distribuían junto con el software legítimo a través de los sistemas de entrega de confianza de Optimizely. Esto significa que los visitantes podían encontrarse con la amenaza simplemente al abrir una página afectada, sin necesidad de descargar una aplicación o hacer clic en un enlace sospechoso, lo que hizo que la amenaza fuera mucho más difícil de detectar inicialmente.El software malicioso fue diseñado con múltiples propósitos delictivos. Por un lado, observaba los formularios en línea para capturar números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad (aunque los formularios de pago alojados de forma externa por servicios como Stripe o Adyen quedaron fuera de su alcance). Por otro lado, el código podía tomar capturas de pantalla y recopilar cookies del navegador.Una de las tácticas más sofisticadas se dirigió a los usuarios de criptomonedas. El malware podía reemplazar secretamente la dirección de la billetera digital del destinatario por una controlada por los atacantes. Si el usuario copiaba y pegaba la dirección alterada, el dinero se transfería directamente a los criminales. Hasta el momento, los investigadores han reportado transferencias de criptomonedas a billeteras de los atacantes por un valor superior a los 7,000 dólares, aunque el número total de víctimas y el monto real del perjuicio aún se desconocen.El ataque también intentó cargar herramientas de hacking adicionales dirigidas a explotar vulnerabilidades de seguridad en versiones antiguas del software de iPhones y iPads. Encontrar el código no garantiza que el dispositivo de cada visitante haya sido hackeado con éxito, pero el riesgo es significativo.Optimizely confirmó el ataque y anunció que, para la noche del lunes, había corregido la vulnerabilidad y eliminado el código malicioso de los 188 archivos infectados monitoreados por la empresa de seguridad Report URI. Además, varias direcciones de internet utilizadas para entregar el ataque o recopilar la información robada fueron desconectadas. Sin embargo, eliminar el código no revela cuánta información pudo haber sido extraída previamente.Este ciberataque se suma a la creciente inquietud tras días de interrupciones en servicios esenciales, incluyendo una falla global de Microsoft, la groundedación nacional de vuelos el viernes y problemas de acceso a servicios en línea de varios bancos importantes de EE. UU. el lunes.Los expertos en seguridad recomiendan encarecidamente que las personas que ingresaron datos de tarjetas de crédito en un sitio web afectado el 16 de noviembre revisen sus estados de cuenta en busca de cargos no autorizados. Aquellos que realizaron pagos en criptomonedas deben verificar que el dinero haya llegado al destinatario previsto. Finalmente, los usuarios de iPhone y iPad que hayan visitado estos sitios deben instalar las últimas actualizaciones de software de inmediato para protegerse contra las vulnerabilidades explotadas por los hackers.