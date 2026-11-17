La noticia del deceso de Daniel Michael Carney fue confirmada el lunes 16 de noviembre por la Universidad Estatal de Wichita y la Fundación para la Investigación de Parálisis Cerebral de Kansas, instituciones con las que el empresario colaboró durante más de cinco décadas. Según el obituario publicado por Cozine Memorial Group, Carney murió el pasado viernes 13 de noviembre de 2026, rodeado de sus seres queridos y de manera pacífica, aunque la familia no ha revelado la causa específica de su muerte.Los servicios funerarios comenzarán el próximo 23 de noviembre, seguidos de una misa en su memoria el martes 24 en la iglesia de la Magdalena, en Wichita, Kansas. En lugar de enviar flores, la familia ha solicitado que quienes deseen honrar su memoria realicen donaciones a instituciones benéficas.Nacido el 6 de octubre de 1931 en Kansas City, Misuri, y criado en Wichita, Kansas, Dan Carney estudió una licenciatura en Negocios y Economía y sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alcanzando el grado de primer teniente.Su aventura empresarial comenzó en 1958, cuando a sus 26 años decidió incursionar en la industria restaurantera junto a su hermano menor, Frank Carney. Gracias a un préstamo de 600 dólares otorgado por su madre, abrieron el primer establecimiento de Pizza Hut en Wichita. Un año después, comenzaron a expandir el negocio mediante un innovador modelo de franquicias. El crecimiento fue tan exponencial que, en 1977, los hermanos vendieron la cadena a PepsiCo en una operación multimillonaria. Frank Carney falleció previamente en diciembre de 2020, a los 82 años.Más allá de su extraordinaria trayectoria empresarial, Dan Carney se distinguió por su profunda labor altruista y su compromiso con organizaciones educativas y comunitarias a lo largo de su vida.Como un tributo permanente a sus humildes inicios y a su impacto en la comunidad, el edificio original que albergó el primer restaurante de Pizza Hut funciona actualmente como un museo dentro del campus de la Universidad Estatal de Wichita. Este espacio conserva y exhibe parte de la historia de la compañía, asegurando que la visión de los hermanos Carney siga inspirando a las futuras generaciones de emprendedores.