A apenas una semana de su sorpresiva renuncia, Jensen Huang rompió el silencio para expresar que estaría dispuesto a volver a liderar Nvidia. El empresario reveló que ha recibido un apoyo abrumador por parte de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de la compañía, quienes le han pedido que reconsidere su decisión.Entre los respaldos más notables se encuentran el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró públicamente a favor de su retorno, y el del magnate Elon Musk, quien ha impulsado una campaña de apoyo que ya ha recabado más de 180,000 firmas. En un mensaje de agradecimiento, Huang reconoció que "no estuvo a la altura de los estándares que se esperan" y admitió haber cometido "errores graves" en su vida personal, aunque reiteró que construir Nvidia ha sido "un privilegio y un honor", calificándola como la obra de su vida.La dimisión de Huang, quien estuvo al frente de la compañía estrella de la inteligencia artificial durante más de tres décadas, se produjo el pasado jueves tras revelarse que mantuvo al menos tres relaciones extramatrimoniales. Dos de ellas fueron con empleadas de la propia compañía, y la tercera con Alice Huang, una empresaria china acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para Pekín.Este último vínculo ha elevado la gravedad del asunto más allá de lo corporativo. El consejo de administración de Nvidia encargó de inmediato una investigación independiente para esclarecer si estas relaciones pudieron comprometer la seguridad nacional o filtrar información confidencial de la empresa, un aspecto que será crucial en las próximas semanas.La presión sobre el fundador de Nvidia no hará más que aumentar: Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos. En una audiencia a puerta cerrada, deberá responder a las preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes sobre la naturaleza de sus relaciones y los posibles riesgos de seguridad derivados de las mismas.Mientras tanto, la compañía se prepara para presentar sus resultados trimestrales al cierre de Wall Street. Los inversores estarán atentos a la posterior conferencia telefónica, que estará dirigida por la nueva consejera delegada interina, Colette Kress, en busca de pistas sobre la estabilidad y el futuro estratégico de Nvidia en medio de esta profunda crisis de liderazgo y reputación.