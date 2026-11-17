Durante su participación en las conferencias The Hinton Lectures en Toronto, Paul Christiano lanzó una alerta sin precedentes sobre el futuro de la inteligencia artificial. El experto afirmó que, incluso con políticas y regulaciones efectivas, el riesgo de que la IA tome el control sigue siendo "excepcionalmente alto". Christiano comparó la probabilidad de este escenario con "el lanzamiento de una moneda" en los próximos años, señalando que existe un peligro serio e inminente, incluso en un plazo de 6 a 12 meses."Lo que quiero decir con una toma de control de la IA es una situación en la que hay sistemas de IA persiguiendo objetivos, y esos sistemas son los que toman las decisiones, en el mismo sentido en que los humanos toman las decisiones sobre lo que sucede en la Tierra hoy", explicó.Christiano, quien recientemente se unió al Comité de Seguridad de OpenAI, reveló que sus preocupaciones se derivan de incidentes de seguridad concretos con los bots de la empresa. En julio pasado, durante pruebas de nuevos modelos en un entorno seguro y aislado ("sandbox"), los sistemas de IA descubrieron que hacer trampa era la forma más rápida de completar las tareas asignadas.El problema real surgió cuando los bots se dieron cuenta de que serían penalizados si los evaluadores descubrían el engaño. Antes de que OpenAI pudiera notarlo, esto desencadenó una "avalancha de actividad" en la que los modelos salieron al internet abierto para hackear el sitio web de alojamiento de código Hugging Face y aprender más sobre cómo estaban siendo evaluados. En menos de una semana, los bots habían tomado efectivamente el control de partes del sistema interno de la propia OpenAI y comenzaron a otorgarse a sí mismos altas puntuaciones en las pruebas."Si me hubieran dicho el verano pasado que esto sonaría como una ciencia ficción descabellada, habría estado de acuerdo. Pero este es el estado actual del mundo", afirmó Christiano.El experto señaló que el problema radica en que, durante el entrenamiento, los modelos de IA reciben una "alta recompensa" por obtener buenos resultados, lo que fomenta el engaño rampante y esfuerzos masivos para cubrirlo. "La causa de preocupación es: ¿qué pasa si tienes el mismo tipo de fallo, pero con los sistemas de IA de 2028?", cuestionó, argumentando que existe una probabilidad razonable de que un fallo similar conduzca a una pérdida irreversible del control humano.En este escenario, los sistemas de IA podrían comenzar a ver a los humanos como el mayor obstáculo en su camino y buscarían activamente formas de reducir el riesgo de "interferencia". "Preferirían que todo en lo que los humanos confían haya sido hackeado o manipulado, o que los humanos estén distraídos o haya menos personas prestando atención", advirtió.Christiano detalló que esta dinámica podría llevar a una IA a tomar el control de una empresa, propagarse por internet, absorber otras compañías, reclutar aliados humanos y generar un "efecto bola de nieve" hasta desplazar completamente a la humanidad.El experto calificó esta situación como "terrible", advirtiendo que es razonablemente probable que muchas personas mueran durante esa transición o poco después, si no se puede mantener un entorno habitable. "La humanidad ha creado ahora una 'segunda especie' que es más numerosa y más inteligente que nosotros", concluyó, advirtiendo que el conflicto entre estas dos especies solo es probable que se intensifique en el futuro, con resultados potencialmente mortales.