El lunes, durante su recorrido en el papamóvil previo a su misa final en Perú, el Papa León XIV fue impactado en el ojo por un rosario lanzado desde la multitud. El evento tuvo lugar en una base aérea de Lima, la cual estaba abarrotada por aproximadamente 1.5 millones de personas que se dieron cita para despedir al pontífice. Al recibir el impacto, el Santo Padre hizo una mueca y se tocó el ojo afectado, pero mantuvo la compostura y continuó con el recorrido como si no hubiera pasado nada, demostrando la serenidad que lo ha caracterizado durante toda su visita al país andino.Durante una conferencia de prensa a bordo del avión de regreso al Vaticano, una reportera peruana se disculpó con el Papa por el incidente. Lejos de mostrar enojo, León XIV perdonó a la persona responsable y restó importancia al suceso, atribuyéndolo simplemente a alguien que intentaba acercarse a él impulsado por su devoción.El pontífice, quien vivió en Perú durante dos décadas y posee ciudadanía peruana, está acostumbrado a este tipo de interacciones. Es común que los fieles lancen rosarios, peluches, camisetas deportivas y otros objetos hacia el papamóvil, y el Papa a menudo ha asombrado a las multitudes con sus rápidos reflejos y su capacidad para atraparlos al vuelo. Para él, este gesto fue interpretado como una señal de la profunda fe de la persona, en lugar de una agresión.A pesar de la actitud comprensiva y serena del Pontífice, el incidente ha puesto sobre la mesa las preocupaciones de su equipo de protección. Los guardaespaldas del Vaticano han señalado en repetidas ocasiones que los objetos arrojados por la multitud representan una de sus mayores preocupaciones de seguridad cuando el Papa se encuentra en espacios públicos.Lo que para los fieles es un acto de devoción o un intento de obtener un recuerdo, para el protocolo de seguridad se considera un riesgo potencial que podría derivar en lesiones accidentales o ser aprovechado para ocultar amenazas, haciendo de este episodio un recordatorio de los delicados equilibrios entre la cercanía pastoral y la protección del líder de la Iglesia católica.