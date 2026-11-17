La red interna de comunicaciones altamente clasificadas de la NSA, conocida como NSA Net, dejó de funcionar el martes por la mañana, según confirmaron seis fuentes familiarizadas con la situación a CNN. Aunque aún no está claro qué causó la interrupción en la agencia de inteligencia más poderosa de Estados Unidos, los funcionarios señalaron que, por el momento, no hay evidencia de que se trate de un ciberataque.No obstante, como medida de precaución, se ha advertido al personal sobre un "nivel de amenaza de seguridad elevado" y se les ha instruido escalonar sus llegadas a las instalaciones de la NSA en Fort Meade, Maryland.La caída de la red coincide con un viaje de tres días del presidente Donald Trump a Asia, donde se espera que sostenga conversaciones con el presidente de China, Xi Jinping, y con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.A pesar del fallo, fuentes oficiales actuales y anteriores aseguraron que la interrupción no afectará la capacidad de la NSA para comunicar inteligencia urgente al presidente durante su viaje. La agencia cuenta con múltiples redundancias y redes de respaldo diseñadas específicamente para mantener comunicaciones seguras con el mandatario en todo momento.Este colapso se produce apenas horas después de que, el lunes, hackers lograran comprometer algunas de las páginas web más visitadas del mundo en un ataque dirigido a los datos financieros de los usuarios. Investigadores de seguridad identificaron código malicioso en herramientas de la plataforma Optimizely, utilizada por 178 organizaciones globales, incluyendo Zoom, CNN, BBC, HSBC, Equifax e IKEA. El malware fue diseñado para robar pagos en criptomonedas, capturar detalles de tarjetas de crédito y explotar vulnerabilidades en dispositivos Apple.Este incidente se suma a una turbulenta racha de interrupciones en servicios esenciales de EE. UU. en los últimos días: