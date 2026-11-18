En menos de una semana, Estados Unidos ha experimentado una cascada de interrupciones tecnológicas: el colapso de Microsoft Outlook, una histórica paralización aérea nacional de la FAA, fallos en servicios de bancos como Chase, United Airlines y Apple, y la caída de la red de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Esta convergencia de eventos ha alimentado teorías apocalípticas en redes sociales, provocando una reacción inmediata en el comportamiento del consumidor. Minoristas como Costco, Sam's Club, Walmart, Home Depot y Lowe's han reportado un aumento inusual en la demanda de productos de preparación para emergencias. Según el director financiero de Costco, Gary Millerchip, los clientes están acaparando arroz, alimentos enlatados, agua, productos de papel, baterías y generadores. De hecho, 21 de los 26 generadores de alta gama de Costco se agotaron en línea en cuestión de días. Ante este "blitz" de compras, la firma de inversión Mizuho Securities elevó el precio objetivo de las acciones de Costco, citando la fortaleza de esta demanda impulsada por la ansiedad.La administración Trump ha negado repetidamente que exista un ciberataque detrás de esta cadena de fallos. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en conferencia de prensa que los problemas son "completamente independientes entre sí" y "diferentes en su causación", aunque reconoció que la sincronización puede resultar "inquietante". Las explicaciones técnicas proporcionadas por las empresas y agencias apuntan a fallos internos: Microsoft atribuyó su caída a una actualización de red; la FAA culpó a un enrutador defectuoso durante un mantenimiento de rutina en una instalación remota de Arkansas; y Chase Bank señaló un error de software. Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, aseguró que, tras una exhaustiva revisión, no hay evidencia de un "esfuerzo coordinado por parte de un estado-nación".Pese a las garantías oficiales, la desconfianza persiste. La representante Nancy Mace señaló en X la gravedad de tener "cinco fallos importantes en menos de una semana", exigiendo que el Congreso sea informado de inmediato. El senador Josh Hawley calificó la situación como "la mayor coincidencia en la historia del mundo" si resultara ser casualidad, mientras que el senador John Kennedy especuló directamente con la acción de hackers facilitada por la inteligencia artificial.Expertos en ciberseguridad también han expresado sus reservas. Peter Avery, director de seguridad de la información de una firma en California, admitió que su "cerebro va directo al ciberataque" ante este tipo de escenarios. Además, exfuncionarios del FBI y analistas independientes señalan que, si un estado-nación estuviera detrás de un ataque de esta magnitud, lo más probable es que ocultara su participación en lugar de permitir que las víctimas lo atribuyan a fallos técnicos rutinarios, lo que añade una capa de sospecha a las explicaciones oficiales.La paralización aérea de la FAA del viernes, que dejó a miles de pasajeros varados, fue la primera de este tipo desde enero de 2023 y solo la segunda desde los ataques del 11 de septiembre de 2001. Este antecedente histórico amplificó la ansiedad entre los viajeros, muchos de los cuales, al enterarse de los fallos simultáneos en bancos y servicios tecnológicos, compararon la situación con eventos traumáticos del pasado y optaron por abandonar sus vuelos por precaución. Mientras la administración intenta calmar los ánimos, la presión sobre el Congreso y las agencias de inteligencia para proporcionar respuestas claras y transparentes sobre la resiliencia de la infraestructura crítica del país solo seguirá aumentando.