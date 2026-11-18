Las operaciones de control comenzaron a mediodía del sábado 7 de noviembre, cuando tripulaciones de Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP interceptaron simultáneamente dos embarcaciones frente a la costa de la isla Catalina, en la región de Los Ángeles.La primera unidad, descrita como una lancha con cabina y dos motores, transportaba a 18 migrantes. De manera simultánea, las autoridades cortaron el paso a una segunda embarcación que llevaba a 23 personas a bordo. Horas más tarde, el guardacostas John Witherspoon (WPC 1158) interceptó una tercera embarcación en aguas del sur de California, deteniendo a las 22 personas que viajaban en ella. Todos los detenidos fueron puestos inmediatamente a disposición de la CBP.La tarde del domingo 8 de noviembre, una aeronave de patrulla marítima avistó una embarcación blanca con cabina, de entre 24 y 26 pies de eslora, que navegaba hacia el norte desde aguas internacionales. El guardacostas Witherspoon y una embarcación de la CBP siguieron la nave hasta que una tripulación de la Guardia Costera logró interceptarla a unos 35 kilómetros de la costa de Encinitas, California.Esta cuarta embarcación transportaba a 18 ciudadanos mexicanos: nueve hombres, seis mujeres y tres menores de edad, entre los que se identificó la presencia de al menos dos familias completas, lo que subraya la complejidad y los riesgos de estas travesías marítimas.W. Hunter Robinson, director ejecutivo de la región suroeste de la Oficina de Operaciones Aéreas y Marítimas (AMO) de la CBP, destacó en un comunicado que estas interceptaciones marítimas no son hechos aislados. Según Robinson, forman parte integral del esfuerzo coordinado del gobierno del presidente Donald Trump para prevenir y desarticular las redes de tráfico de inmigrantes.Las autoridades continúan monitoreando las rutas marítimas en la región con el despliegue de aeronaves y patrulleros, con el objetivo de disuadir estos cruces irregulares que ponen en grave riesgo la vida de los migrantes en alta mar.