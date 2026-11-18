El representante de Nueva York, Hakeem Jeffries, de 56 años, fue elegido candidato por sus copartidarios en una votación a puerta cerrada, marcando un momento histórico al convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara de Representantes. El nuevo Congreso entrará en funciones en enero, y Jeffries deberá ser ratificado formalmente por la mayoría de los 435 miembros de la cámara, la cual quedó firmemente en manos de los demócratas tras los comicios del 3 de noviembre. Aunque algunos aliados sugerieron elegirlo "por aclamación", Jeffries solicitó una votación nominal para permitir que cada legislador evaluara formalmente su experiencia, historial y visión para el futuro del partido.El camino hacia la liderazgo no estuvo exento de tensiones. Sectores más progresistas de la bancada habían amenazado con retirar su apoyo, exigiendo concesiones en temas sensibles como el apoyo militar estadounidense a Israel y la influencia del dinero en la política. Sin embargo, Jeffries logró cerrar filas tras reunirse con legisladores izquierdistas. La destacada congresista Alexandria Ocasio-Cortez respaldó públicamente a Jeffries, calificando la reunión de "productiva" y elogiando su compromiso con garantizar la atención sanitaria universal para todos los estadounidenses, aunque la congresista se negó a aclarar si esta cobertura incluiría a migrantes indocumentados.Jeffries insistió en que la prioridad de la nueva mayoría demócrata será la economía, específicamente el costo de vida y el precio de los combustibles, factores que impulsaron en gran medida la victoria electoral del partido.No obstante, la promesa de revertir las políticas del presidente Donald Trump y la tentación de abrir frentes de investigación contra su administración y su familia son evidentes. El representante por California, Robert García, quien ocupará un cargo clave, ya anunció que ha enviado cartas a una docena de personas del círculo presidencial, incluidos los hijos de Trump, preparando el terreno para posibles comisiones investigadoras.Mientras los demócratas consolidan su poder en la Cámara, el panorama en el Senado presenta sus propios desafíos. A pesar de que el partido amplió su mayoría a 56 escaños (frente a 44 de los republicanos) gracias a la victoria de la candidata por Alaska, Mary Peltola, se ha abierto una disputa interna por el cargo de líder de la bancada. La contienda enfrenta al veterano político neoyorquino Chuck Schumer contra el progresista Chris Van Hollen, del estado de Maryland, definiendo así la estrategia de la oposición en la cámara alta.