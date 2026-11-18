Bajo el título "Inside Deutsche Bank", un consorcio de más de 200 periodistas de medios como Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, elDiario.es y la cadena ZDF ha publicado los hallazgos de una filtración de millones de documentos. La información, proveniente de dos denunciantes anónimos, revela que el gigante bancario alemán antepuso sus intereses comerciales al cumplimiento de sanciones internacionales y normas contra el blanqueo de capitales.La noticia provocó un hundimiento inmediato de las acciones de Deutsche Bank en la bolsa de Fráncfort, poniendo en duda los esfuerzos de saneamiento liderados por su CEO, Christian Sewing. Ante la gravedad de las acusaciones, el ministro de Hacienda y vicecanciller de Alemania, Lars Klingbeil, rompió el protocolo habitual de no interferencia y exigió al banco que explique con "total transparencia cómo ha abordado los fallos del pasado y las deficiencias en los controles internos, y cómo los evitará de forma efectiva en el futuro".Los documentos filtrados detallan varias operaciones que generan severas dudas sobre la ética corporativa del banco: