El gobierno de Irán informó este martes sobre nuevos bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos contra la isla de Qeshm, ubicada en una posición estratégica dentro del Estrecho de Ormuz. Las autoridades iraníes aseguraron que los ataques no causaron daños y que la situación en la zona "está bajo control". No obstante, advirtieron que todos los organismos de emergencia, servicios y entes ejecutivos se encuentran en alerta máxima. Medios locales iraníes habían reportado previamente el sonido de explosiones en la isla, que según Teherán ha sido atacada por fuerzas estadounidenses en al menos cuatro ocasiones en las últimas semanas.En respuesta a las acciones estadounidenses, Irán reivindicó un ataque con drones contra un radar de EE. UU. en la base aérea de Sheij Isa, en Baréin. Teherán justificó esta acción como represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en su espacio aéreo. Este es el tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que Irán reclama desde el viernes, sumándose a los anunciados previamente en respuesta a un bombardeo aéreo que Teherán atribuyó a Washington contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en el sur de Irán, el pasado 12 de noviembre.La escalada de hostilidades no se limita a los ataques aéreos. Irán afirmó haber derribado dos drones estadounidenses en la región. Además, las autoridades iraníes reportaron que al menos tres embarcaciones, dos petroleros y un gasero, se incendiaron tras chocar contra minas navales en el Estrecho de Ormuz y sus inmediaciones, lo que añade una nueva capa de riesgo a una de las rutas de tránsito de energía más críticas del mundo.Casi nueve meses después del inicio de la guerra, los continuos intercambios de ataques y los incidentes en el Estrecho de Ormuz han agravado significativamente la tensión entre Irán y Estados Unidos. A pesar de la gravedad de la situación, los esfuerzos de mediación internacional siguen sin arrojar resultados, dejando a la región en un frágil equilibrio y con un alto riesgo de una escalada mayor en el conflicto.