El vicepresidente JD Vance se retiró abruptamente de la agenda de la cumbre DealBook del New York Times en Manhattan este miércoles, minutos antes de su prevista aparición en el escenario. El presentador, Andrew Ross Sorkin, informó a la audiencia que Vance había sido llamado de urgencia para permanecer en Washington D.C. "Íbamos a contar con la presencia del vicepresidente, pero recibimos una llamada hace unos 20 o 30 minutos indicando que no podría unirse a nosotros hoy", explicó Sorkin, añadiendo que el Servicio Secreto había estado preparándose toda la noche para su llegada. La cancelación se produce en un momento crítico, con una serie de interrupciones tecnológicas afectando a Microsoft, la NSA, la FAA, JPMorgan y Zelle, lo que requirió la atención inmediata del vicepresidente en la capital.La serie de interrupciones comenzó el jueves pasado, cuando una falla de Microsoft dejó inoperativo el servicio Outlook durante más de 30 horas, atribuido por la compañía a una actualización de red. Un día después, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una paralización de vuelos a nivel nacional durante más de cuatro horas debido a un enrutador defectuoso que afectó las comunicaciones de control de tráfico aéreo.El lunes, un error de software en JPMorgan Chase retrasó transacciones y afectó a clientes de otros bancos, mientras que el martes la red clasificada de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA Net) colapsó, obligando al cierre del campus para todo el personal no esencial. Aunque la reparación del parche de seguridad ha sido "más lenta de lo esperado", las autoridades no han encontrado indicios de un ciberataque.Ante la creciente preocupación por la coincidencia de estos eventos, el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, compareció este miércoles ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes para aclarar la situación."Entiendo que la cronología de estos incidentes puede generar preguntas, y debería hacerlo", señaló Clayton. "Sin embargo, basándonos en lo que sabemos hoy, tras una gran diligencia digital, estas son interrupciones de servicio separadas asociadas con mantenimiento y cambios técnicos, no un ataque coordinado". En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó a la prensa: "No estamos bajo un ataque sistémico".Mientras Vance gestionaba la crisis en Washington, el presidente Donald Trump aterrizó en China para la histórica cumbre de la APEC con Xi Jinping y Vladimir Putin. Al ser cuestionado sobre los fallos tecnológicos, Trump restó importancia al asunto: "Es la vida. Cuando eres grande, poderoso y tienes todo el dinero, pasan este tipo de cosas. Está bien", declaró a los reporteros, añadiendo que ya había hablado con los bancos afectados.Por otro lado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, defendió su gestión de la crisis de la FAA frente a las críticas por haber volado en un avión gubernamental a un partido de fútbol americano (LSU-Texas) el sábado pasado, mientras miles de pasajeros permanecían varados. "Conozco este juego. Ustedes habrían hecho lo mismo, pero lo habrían llamado un evento de campaña", respondió el exsenador durante la audiencia.A pesar de la gravedad de las interrupciones, el vicepresidente buscó previamente calmar los ánimos del público. En una entrevista con Fox News el lunes, Vance reveló que varios amigos le habían preguntado si deberían construir búnkeres o acumular alimentos y agua. "No vemos que se avecine una crisis. Pero hay que estar preparados para todo", afirmó, intentando proyectar tranquilidad en medio de una semana turbulenta para la infraestructura crítica de Estados Unidos.