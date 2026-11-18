En un giro que ha emocionado a generaciones de fans, Macaulay Culkin ha reprisado su papel más icónico para la nueva "Home Alone Meal" (La Comida de Mi Pobre Angelito) de McDonald's. El comercial muestra a Culkin, ahora de 46 años, quedándose solo dentro de un restaurante de la cadena después del horario de cierre.Lejos de aburrirse, el actor disfruta de su soledad interpretando un divertido juego de roles, actuando tanto como empleado como cliente, preparándose un McFlurry y una hamburguesa. El spot culmina con él compartiendo unas papas fritas con una estatua de Ronald McDonald y promocionando unos calcetines temáticos de la película que se incluyen en la comida. La reacción en redes sociales ha sido abrumadoramente positiva, con seguidores celebrando lo feliz que se ve el actor en la actualidad y pidiendo a gritos que vuelva a interpretar a Kevin cada año.Este comercial llega apenas unos meses después de que surgieran rumores sobre negociaciones secretas para un reinicio de la franquicia. En julio, el periodista Matthew Belloni, en su podcast The Town, reveló que la ex estrella infantil se había reunido con ejecutivos de Walt Disney Studios en Burbank, California, para discutir direcciones creativas para revivir la saga.Según Belloni, Disney está "salivando" ante la posibilidad de contar con Culkin, ofreciéndole un trato que incluiría la realización de su propio proyecto personal (passion project) a cambio de protagonizar una nueva entrega de Mi Pobre Angelito. Fuentes cercanas a los conceptos del reboot han calificado la idea como "realmente buena", y el estudio considera que un regreso de la franquicia sería "gigantesco", dado que las películas originales siguen disparando sus números de streaming durante cada temporada navideña.Un elemento que añade aún más interés a estos rumores es la posible participación del hermano menor de Macaulay, Kieran Culkin, quien interpretó al pequeño Fuller en las dos primeras películas. Kieran se ha convertido en una de las comodidades más codiciadas de Hollywood, tras ganar un Premio Primetime Emmy en 2024 por Succession y un Óscar en 2025 por su actuación en A Real Pain. Su inclusión en un reboot cerraría un círculo narrativo perfecto para los fans.La película original de 1990, que también contó con las legendarias actuaciones de Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Heard y el fallecido John Candy, definió una era del cine familiar. Aunque Culkin repitió su papel en la secuela de 1992, Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, se mantuvo alejado de las cuatro entregas posteriores producidas por la franquicia.Mientras Disney continúa su cortejo, Culkin sigue demostrando su vigencia en la industria, habiendo aparecido recientemente en la aclamada serie de Amazon Prime Video, Fallout, y ahora, robándose una vez más el corazón del público como el travieso Kevin McCallister.