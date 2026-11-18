Miles de personas se manifestaron en la capital de Haití y otras regiones para expresar su respaldo a las tropas salvadoreñas que combaten a las pandillas. Los manifestantes portaban carteles rogando al presidente Nayib Bukele que no se rinda en su misión. Marie Michelle Dorville, una vendedora ambulante de 55 años, compartió su dolor al relatar que las pandillas asesinaron a su pareja, dejándola a cargo de tres hijos, lo que refleja el desesperado clamor de la población por seguridad.En medio de este clima, el ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, quien se encuentra en El Salvador, confirmó que no hay fecha para el retiro de las tropas. Aseguró que su apoyo es crucial para reforzar a la policía haitiana al menos hasta las elecciones del próximo año, y que ambos gobiernos trabajan en un marco legal para formalizar su estancia prolongada. Asimismo, el gobierno de Haití anunció que el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo de cooperación entre ambos países, aunque sin proporcionar detalles específicos.El despliegue de aproximadamente 2,500 efectivos salvadoreños se intensificó el mes pasado, luego de que cuatro militares de ese país fueran atacados el 18 de octubre y permanezcan desaparecidos. Desde entonces, los enfrentamientos no han hecho más que aumentar. La crisis de seguridad es devastadora: más de 20,000 personas han sido asesinadas en los últimos cinco años y las pandillas controlan un estimado del 70% de Puerto Príncipe.Un símbolo de este avance fue la reciente recuperación de un estadio que había estado en manos de las pandillas durante más de dos años, lo que anteriormente impedía a Haití jugar sus eliminatorias para la Copa del Mundo como local. Sin embargo, durante la marcha del martes, la policía tuvo que usar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud que se dirigía hacia dicha instalación.A pesar del alivio temporal que genera la ofensiva, expertos advierten que no existe un plan a largo plazo para mantener la seguridad una vez que las fuerzas internacionales se retiren. Un informe del Council on Foreign Relations, basado en más de 100 entrevistas, instó a los funcionarios haitianos a elaborar una estrategia urgente para evitar que el país implosione. El panorama de seguridad es altamente fragmentado. Actualmente, combaten en el terreno: la policía y el ejército de Haití, una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU, vigilantes autoproclamados, la empresa privada de seguridad Vectus Global (fundada por el ex SEAL Erik Prince, creador de Blackwater) y los 2,500 soldados salvadoreños, quienes operan en gran medida por su cuenta.El International Crisis Group alertó que las autoridades "carecen de una estrategia para identificar las amenazas más apremiantes, coordinar los esfuerzos del Estado y lograr una reducción duradera de la violencia". Esta crítica fue magistralmente resumida en una reciente caricatura del periódico Le Nouvelliste, que muestra a haitianos vitoreando a Bukele mientras, a su lado, hay una mesa con una hoja de papel donde alguien dibujó un "Plan Antipandillas" con crayones de colores, evidenciando la precariedad de la planificación estatal.