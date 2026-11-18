En medio de las investigaciones por irregularidades millonarias en Ueno Bank, el Ministerio Público de Paraguay reveló que Miguel Vázquez Villasanti, director ejecutivo de la entidad, recibió resguardo de la Policía Nacional en el año 2020. La solicitud fue gestionada por Sandra Ledesma, quien actualmente se desempeña como fiscal especializada en delitos electorales. Según explicó Ledesma, el procedimiento se inició tras recibir una denuncia por "supuestos hechos punibles de robo agravado y amenaza". En ese momento, Ueno Bank aún no existía como tal; Vázquez llevaba años dirigiendo Credicentro, una empresa de préstamos que en 2022 cambió su denominación a Ueno Holding. La fiscal precisó que el intento de asalto ocurrió cuando Vázquez "era un comerciante normal" que transportaba valores. El Ministerio Público enfatizó que la custodia respondió exclusivamente a esos hechos denunciados en su momento, descartando cualquier vínculo con las operaciones bancarias actuales, y recordó que es responsabilidad de la Policía evaluar y retirar la protección cuando el peligro cesa.La situación de Miguel Vázquez ha cambiado drásticamente. Actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva y es uno de los ocho directivos de Ueno Bank que figuran en una lista de al menos 27 personas imputadas en la investigación. El Ministerio Público señala a Vázquez y a sus colaboradores como presuntos responsables de delitos derivados del otorgamiento de créditos irregulares a empresas afines, una práctica que habría drenado los recursos de la institución y precipitado su crisis.La crisis financiera estalló a principios de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) declaró la insolvencia y ordenó el cierre de Ueno Bank. La entidad, que inició sus operaciones como banco a finales de 2023 durante la administración del presidente Santiago Peña Palacios, llegó a tener un impacto masivo en la población: para el primer trimestre de 2026, reportó 2.799.525 clientes, lo que equivalía al 43% de la población del país.Las investigaciones en curso han sacado a la luz que, a lo largo de los primeros años del gobierno de Peña, Ueno Bank recibió grandes inyecciones de dinero de entes públicos, incluyendo fondos del instituto que gestiona las pensiones de la mayoría de los trabajadores paraguayos, lo que ha agravado el escándalo y la indignación social ante el colapso de la institución.