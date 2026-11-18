El pasado 25 de octubre, la patrulla policial de Puna respondió a una llamada de emergencia en una residencia del subdivision Hawaiian Paradise Park, en Hawái. Al llegar, los oficiales encontraron al bebé, John-Charles Saiki-Paiva, de tres meses de edad, sin respuesta. Paramédicos del Departamento de Bomberos de Hawái lo trasladaron de urgencia a la sala de emergencias del Hilo Benioff Medical Center, donde lamentablemente fue declarado muerto.La autopsia reveló que el menor falleció a causa de lesiones graves en la cabeza, lo que llevó a los detectives a sospechar de un juego sucio. El 11 de noviembre, Joshua Kaleolani Agbayani Soto Paiva, de 20 años y padre del niño, fue arrestado sin incidentes en la estación de policía de Hilo. Durante su primera comparecencia judicial al día siguiente, el joven admitió haber sacudido "agresivamente" la mecedora del bebé para intentar que dejara de llorar.Según los documentos judiciales revisados por el medio WSAZ, Paiva confesó que actuó de esta manera porque el llanto del bebé lo estaba distrayendo mientras jugaba a Overwatch, un videojuego multijugador en línea. El padre detalló a las autoridades que aplicó suficiente fuerza a la mecedora como para que la cabeza y el cuerpo del niño golpearan el marco del asiento durante aproximadamente 15 minutos. Posteriormente, afirmó que tomó al bebé por la pierna derecha, lo sacó de la mecedora, lo colocó sobre un reposapiés (otomano) y le aplicó su propio peso corporal, de aproximadamente 100 kilogramos (220 libras), para intentar silenciar al indefenso menor.El caso ha conmocionado a la comunidad y a los primeros respondientes. El teniente Derek Morimoto declaró a WSAZ: "Un caso como este es realmente difícil, especialmente para nuestros investigadores, todos los involucrados, el personal que respondió a la escena y el equipo médico que trabajó con el infante. Muchas personas se ven afectadas por un caso de esta naturaleza".Paiva ha sido acusado formalmente de homicidio involuntario (manslaughter), un delito grave de clase A en Hawái. El fiscal del condado de Hawái, Kelden Waltjen, informó que el tribunal denegó la solicitud del acusado de obtener libertad supervisada y fijó su fianza en un millón de dólares. Si es declarado culpable, Paiva podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión. Su próxima comparecencia judicial está programada para el próximo lunes, mientras la justicia avanza en un caso que ha dejado una profunda huella de dolor e indignación.