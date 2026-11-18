El Parlamento de Israel (Knéset) dio un paso fundamental para revertir las políticas del gobierno saliente al elegir a Matan Kahana como su nuevo presidente. Kahana, aliado de Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, fue aprobado con 66 votos a favor de los 120 miembros de la cámara, contando con el respaldo de partidos de oposición tanto judíos como árabes. Su rival, Ofir Katz, respaldado por el bloque de Netanyahu, obtuvo 52 votos tras un intenso debate que se prolongó por siete horas. En sus primeros comentarios, Kahana adoptó un tono conciliador, marcando un cambio de rumbo tras la presidencia de Amir Ohana, estrecho aliado del primer ministro saliente.Esta votación se produce un par de semanas después de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre de 2026, en las que Netanyahu y sus aliados perdieron la mayoría en el hemiciclo. Tras este resultado, el presidente de Israel encargó a Eisenkot la tarea de conformar un nuevo gobierno de coalición, otorgándole un plazo de hasta cinco semanas para concretar las alianzas necesarias.Mientras continúan las negociaciones, el bloque opositor, junto con los partidos árabes, puede utilizar su mayoría en la nueva Knéset para impulsar su agenda. Actualmente, Roy Folkman, miembro del partido Yashar, encabeza la comisión temporal que gestiona gran parte del trabajo legislativo hasta que se forme un nuevo gobierno. Sin embargo, los expertos advierten sobre los riesgos: si Eisenkot no logra conformar el gobierno, el presidente podría darle otra oportunidad a Netanyahu, lo que devolvería el control de la comisión al partido Likud y frenaría el impulso legislativo de la oposición.Con la nueva mayoría, la oposición ha presentado varios proyectos de ley clave. Según Assaf Shapira, del Instituto de Democracia de Israel, las prioridades incluyen revertir las leyes controvertidas que otorgaron al gobierno un mayor control sobre el nombramiento de jueces y restaron poder al fiscal general, un cargo independiente considerado fundamental para los contrapesos del sistema.Además, se busca establecer límites de mandato para el cargo de primer ministro y formar una comisión gubernamental para investigar los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás, una medida que los adversarios de Netanyahu sostienen que el exmandatario ha bloqueado para evitar escrutinio sobre posibles fallas militares o de inteligencia.No obstante, el proceso legislativo supone un desafío adicional. Un proyecto de ley debe ser presentado en el pleno, considerado en comisión y votado en varias ocasiones antes de su aprobación final. Este enredado proceso podría dificultar que todas las iniciativas se concreten antes de que se agote el tiempo de negociación, haciendo que la creación del organismo de investigación para el 7 de octubre sea una tarea más sencilla de legitimar una vez que se forme el nuevo gobierno.