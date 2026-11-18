El Duque de Sussex, de 42 años, quien sirvió en el ejército británico durante una década (2005-2015) y completó dos misiones en Afganistán como piloto de helicóptero Apache alcanzando el rango de Capitán, realizó estas declaraciones durante una visita no anunciada a Lviv, Ucrania, el fin de semana pasado. El motivo principal de su viaje fue asistir a las pruebas de selección para el equipo ucraniano de los Invictus Games, la competencia deportiva que él mismo fundó en 2014 para apoyar al personal militar herido y a los veteranos.Ante la pregunta de si estaría dispuesto a servir nuevamente, Harry fue contundente: "Si se me pide que me aliste de nuevo, si existe la necesidad, entonces estaré al 100 por ciento allí para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal de servicio". El príncipe añadió que "hay mucho que el mundo entero puede aprender de Ucrania".Hablando sobre el actual clima geopolítico, el príncipe advirtió que "todos deberíamos estar nerviosos" y que el Reino Unido debe estar "preparado". Sus comentarios surgen en un contexto donde los líderes de la OTAN están cada vez más preocupados por un posible ataque ruso, con jefes de inteligencia sugiriendo en septiembre que Vladimir Putin podría estar preparándose para una ofensiva en "meses, no años". Actualmente, el ejército británico cuenta con una reserva estratégica de 95,000 exmilitares y reservistas que pueden ser llamados en caso de crisis, y el gobierno ha aconsejado a los hogares acumular suministros de emergencia.Harry también aprovechó para criticar el enfoque del presidente estadounidense Donald Trump hacia Ucrania, argumentando que no refleja la opinión de la sociedad estadounidense. El duque señaló que existe una "gran separación" entre el apoyo que siente el pueblo estadounidense por Ucrania y lo que está haciendo "un cierto grupo" o "administración". Además, hizo alusión a los resultados de las elecciones de medio término de noviembre, que favorecieron a los demócratas, expresando que las cosas "van a cambiar" y que es algo que todos pueden "esperar con interés". Trump, por su parte, había declarado en agosto estar "contento" de que Harry y Meghan hubieran dejado Estados Unidos para regresar al Reino Unido.Durante su estancia en Lviv, su cuarta visita a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa, Harry visitó el Superhuman Centre, una instalación especializada en medicina, prótesis y rehabilitación. Aunque el príncipe sostiene la creencia de que Ucrania está ganando la guerra, advirtió que debe haber una "estrategia de salida para Rusia" y cautela al Reino Unido contra la complacencia o la reducción de su apoyo.A pesar de que considera que Europa ha "despertado" ante la amenaza de Putin, su "mayor preocupación" es que el continente pueda terminar "volviéndose contra sí mismo". Mirando hacia el futuro, se reveló que el Duque encabezará un nuevo proyecto global a partir del Año Nuevo, diseñado para ayudar a los veteranos militares a insertarse en el mercado laboral, reafirmando su compromiso continuo con quienes han servido en las fuerzas armadas.Copy