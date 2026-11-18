Las transmisiones de video captaron el momento en que el presidente ruso, Vladimir Putin, estrechó la mano del mandatario estadounidense, Donald Trump, intercambiando palabras de cortesía con su anfitrión, Xi Jinping, antes de posar para la foto grupal en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen. Este acercamiento sienta las bases para una histórica reunión trilateral, un evento que, según analistas, busca redefinir las dinámicas de poder en un mundo donde el orden multilateral tradicional se considera agotado.Para Vladimir Putin, asistir a esta cumbre representa un reconocimiento al estatus de potencia mundial de Rusia, legitimando su papel en los asuntos internacionales a pesar del debilitamiento económico provocado por las sanciones y la invasión de Ucrania. En la mesa, el mandatario ruso intentará imponer su visión sobre el conflicto ucraniano.Por su parte, Donald Trump ha expresado su interés en abordar con Rusia y China el control de armamentos, ante la casi total desaparición de los tratados de la Guerra Fría. Al presidente estadounidense le preocupa un escenario en el que Estados Unidos deba enfrentarse simultáneamente a los poderes nucleares de Rusia y China, un dilema que algunos analistas geopolíticos han bautizado como "el problema de los tres cuerpos". Además, Trump busca discutir la situación de Irán y, en el ámbito doméstico, utilizar este despliegue diplomático para superar la derrota republicana en las recientes elecciones de medio mandato.Pekín, sin embargo, no tiene ninguna intención de atarse las manos en un acuerdo nuclear trilateral. Según Tong Zhao, del Carnegie Endowment, China aún no ha alcanzado la paridad estratégica con Washington y Moscú, y privilegia las discusiones nucleares bilaterales con Estados Unidos para utilizarlas como palanca diplomática. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, resumió el objetivo de su país como la "preservación de la paz mundial y promoción de la estabilidad estratégica". Frente a sus propios desafíos económicos internos, como la deuda, el envejecimiento demográfico y la desaceleración, China se acomoda mal a los giros bruscos de Trump o Putin. Según Wang Wen, de la Universidad Renmin, Pekín busca "proponer una mesa de negociación para apaciguar los conflictos" y evitar que Xi Jinping sea percibido como una potencia imperialista, a pesar de sus propios intereses en aguas filipinas o vietnamitas.Además, la delegación china desconfía de los efectos del reciente escándalo de Nvidia. Las autoridades de Pekín buscan determinar si Estados Unidos está transitando de la "estabilidad estratégica" a una "contención estratégica". Para evitar una nueva dinámica de control de exportaciones tecnológicas, China está preparada para agitar la amenaza de imponer nuevas sanciones, especialmente sobre la exportación de tierras raras, un recurso crítico para la industria tecnológica global.