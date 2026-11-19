El director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, emitió una alerta oficial a través de la red social X sobre el aumento de vapeadores ilegales elaborados por cárteles terroristas extranjeros. Cole advirtió que estos productos ilícitos pueden contener fentanilo, heroína, metanfetamina y otras sustancias peligrosas, representando un riesgo letal para la salud de los consumidores.El funcionario destacó que las organizaciones criminales han perfeccionado sus métodos para imitar la apariencia de los dispositivos comerciales legítimos, haciendo que sean "virtualmente idénticos" a los productos autorizados en el mercado. Cole enfatizó que los jóvenes y los integrantes de las Fuerzas Armadas Estadounidenses se encuentran entre los grupos más vulnerables. "Si compramos de fuentes ilícitas, no tienen idea de lo que están metiendo en sus cuerpos. Con el fentanilo y otras drogas sintéticas, un error puede ser mortal", declaró, instando a la población a adquirir estos artículos únicamente en establecimientos autorizados.Esta advertencia de la DEA se produce en un contexto en el que el comercio ilegal de estos dispositivos se ha convertido en una fuente de ingresos crucial para el crimen organizado en México. Un informe titulado Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorxs, México Evalúa, El Colegio de México, Causa en Común y el periodista Óscar Balderas, identificó a siete organizaciones criminales que compiten por controlar este mercado.Los grupos señalados son: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Unión Tepito. Según el documento, estas organizaciones han convertido el comercio ilegal de tabaco y vapeadores en una "caja chica" para financiar sus actividades ilícitas.El periodista Óscar Balderas advirtió durante la presentación de la investigación que este mercado no solo diversifica las fuentes de ingreso de los cárteles, sino que "financia armas, logística criminal y enfrentamientos en al menos 16 estados de alto riesgo" en México.Los especialistas que participaron en el estudio identificaron las condiciones que han facilitado el crecimiento exponencial de este negocio: la falta de mecanismos efectivos para rastrear los dispositivos y la prohibición vigente de su comercialización en México. Estas circunstancias, lejos de eliminar el consumo, favorecieron la consolidación de un mercado negro controlado por grupos criminales, cuya cadena de distribución incluye distintas etapas que les permiten ampliar su participación en el comercio de productos de vapeo y blindar sus finanzas frente a las autoridades.