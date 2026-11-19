Este jueves 19 de noviembre de 2026, funcionarios de JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos con aproximadamente 5.1 billones de dólares en activos y más de 5,000 sucursales, revelaron que "nombres y direcciones de correo electrónico de clientes" podrían haber sido robados. Según la entidad, tanto en su división de consumo (Chase) como en su ala de inversión (JPMorgan), el ataque se dirigió específicamente a proveedores externos que tienen acceso a los datos de marketing del gigante financiero.El banco aseguró que no hubo interrupciones adicionales en sus servicios como consecuencia de este hackeo. Aunque no proporcionó detalles sobre cuántos clientes podrían haber sido afectados, indicó que se pondrá en contacto con ellos para brindar apoyo y protección gratuita de monitoreo de crédito "donde sea apropiado".La revelación desató una ola de críticas por parte de clientes indignados en redes sociales. Muchos cuestionaron la lógica de ofrecer monitoreo de crédito si solo se vieron comprometidos nombres y correos electrónicos, mientras que otros señalaron que algunas cuentas ya incluyen este servicio de forma gratuita. Además, existe un fuerte escepticismo sobre la afirmación del banco de que este hackeo no está relacionado con las interrupciones tecnológicas masivas de la semana pasada. El lunes pasado, Chase fue uno de los gigantes bancarios (junto con Bank of America, Capital One y Wells Fargo) que sufrió fallos en sus sistemas, impidiendo a los clientes iniciar sesión o transferir dinero. El 16 de noviembre, un portavoz de Chase atribuyó esa caída a un "error de software en sistemas de hardware locales", asegurando que no había evidencia de que esos problemas fueran resultado de ciberataques.Las dudas de los usuarios se enmarcan en un panorama de ciberseguridad global altamente volátil. La noche del lunes pasado, se atribuyó a la ciber guerra el cierre de algunos de los sitios web más visitados del mundo, en un ataque diseñado para robar dinero y detalles de tarjetas de crédito.Horas después de las interrupciones bancarias, investigadores de seguridad identificaron código malicioso en herramientas web utilizadas por 178 organizaciones, incluyendo a Zoom, CNN, BBC, HSBC, Equifax, Salesforce, Peacock, IKEA, Fox News, NPR, la ASPCA e Invisalign. El ataque se centró en Optimizely, un servicio que las empresas utilizan para probar diferentes diseños y funciones de sus sitios web. Los ciberdelincuentes utilizaron la herramienta de personalización de Optimizely para insertar código malicioso en las páginas web, entregándolo junto con software genuino a través de los sistemas confiables de la plataforma, lo que hizo que la amenaza fuera más difícil de detectar. Este software estaba diseñado para robar pagos en criptomonedas, capturar detalles de tarjetas de crédito ingresados en formularios en línea y hackear iPhones y iPads con vulnerabilidades de seguridad.