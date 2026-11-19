Con un 80 por ciento de aprobación, el presidente Nayib Bukele, de 45 años, tiene prácticamente asegurado un nuevo período en el poder. Su popularidad se sustenta en su modelo de seguridad, que redujo drásticamente la criminalidad en un país que hasta hace poco era considerado el más violento del mundo sin conflicto bélico. En los comicios del 28 de febrero, se medirá a una débil oposición representada por el médico izquierdista Rafael Aguirre (FMLN) y la exdiputada derechista Mayteé Iraheta (ARENA).La formalización de su candidatura coincide con un despliegue de más de 2,000 soldados salvadoreños en Haití. La operación, avalada por la ONU, tuvo como detonante el secuestro de cuatro aerotécnicos salvadoreños el pasado 18 de octubre. Aunque el objetivo declarado es el rescate de los militares, el foco de la misión ha girado hacia ataques contra jefes pandilleros y un acuerdo bilateral bajo reserva que podría ampliar la presencia de las tropas. Expertos como Diego Da Rin, de Crisis Group, señalan que Bukele busca "consolidar su imagen de héroe contra el crimen organizado", proyectando que no solo derrotó a las maras en su país, sino que auxilia a una nación con una crisis de seguridad aparentemente irresoluble.Pese al apoyo popular, la estrategia de seguridad de Bukele enfrenta severas críticas. El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, ha derivado en la detención de más de 93,000 personas, de las cuales casi el 90 por ciento continúa sin juicio. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Cristosal y Socorro Jurídico denuncian capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia estatal, calificando estos abusos como crímenes contra la humanidad.La imagen del gobernante, quien se autodenomina "dictador cool", también se vio empañada en 2025 tras mantener incomunicados durante cuatro meses a 252 venezolanos deportados en una megacárcel para pandilleros, quienes al ser liberados denunciaron torturas. Además, se le acusa de mantener a casi 90 "presos políticos", como el caso de la abogada Ruth López, detenida en mayo de 2025 por denunciar corrupción y restricción de libertades.El camino para la reelección de Bukele quedó despejado en julio de 2025, cuando el Congreso, controlado por su partido Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, elimina la segunda vuelta electoral y amplía el período presidencial de cinco a seis años. (Su actual período concluirá en 2027, tras haber sido acortado dos años para sincronizar las elecciones presidenciales con las locales).En contraste con su éxito en seguridad, sus notas más bajas se registran en el manejo de la economía dolarizada. El costo de vida representa un desafío mayor para la población, con una canasta básica que consume casi el 66 por ciento del salario mínimo, fijado en 408 dólares. A pesar de las controversias, Bukele acudirá este jueves al tribunal electoral para inscribir oficialmente su nombre en la boleta, buscando extender su modelo de concentración de poderes públicos.