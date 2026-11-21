El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó que el sismo se produjo a las 19:09 horas (hora local) del 20 de noviembre de 2026. El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la localidad de Junín, capital de la región del mismo nombre, a una profundidad de 127 kilómetros. Debido a esta profundidad intermedia, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) clasificó la intensidad del movimiento como de grado V en la escala de Mercalli, lo que se percibió como "un poco fuerte" en las zonas cercanas al epicentro y de manera moderada en la capital, Lima.Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas fatales ni daños materiales a causa del temblor. Sin embargo, la percepción del movimiento fue amplia, tal como lo demuestran diversos videos que circularon rápidamente en redes sociales. Uno de los más compartidos muestra el momento exacto del sismo durante una transmisión en vivo del noticiero del Canal N en Lima, donde se observa el balanceo de las estructuras del estudio mientras el reportero en turno señala la fuerza del temblor y la presencia de trabajadores en la zona.Ante la magnitud del evento, la Embajada de México en Perú activó sus protocolos de comunicación. A través de sus redes sociales, la representación diplomática compartió un mensaje recordando a la comunidad mexicana en el país andino la línea de contacto disponible para cualquier eventualidad. La Embajada instó a los connacionales a llamar o enviar mensajes en caso de requerir orientación, proporcionando el número de emergencia: +51 987 569 404.Este evento se enmarca en la alta actividad sísmica del Perú, país ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, zona responsable de aproximadamente el 80% de la actividad sísmica mundial. Según datos del IGP, entre enero y mediados de noviembre de 2026, el país registró alrededor de 790 movimientos telúricos.La memoria colectiva en Perú mantiene presente el último terremoto devastador, ocurrido en agosto de 2007 en la región de Ica. Aquel sismo, de magnitud 7.9, causó la muerte de unas 500 personas y dejó millonarias pérdidas materiales, por lo que cualquier movimiento de magnitud considerable activa de inmediato los sistemas de alerta y evaluación de daños en todo el territorio nacional.