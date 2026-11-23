La policía alemana anunció que cientos de escuelas en todo el país recibieron amenazas de bomba por correo electrónico, aunque descartó de inmediato la existencia de un "peligro concreto". Según un comunicado oficial, más de 450 centros educativos del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, fueron objetivo de estos mensajes.De manera simultánea, la policía del estado de Turingia, en el este de Alemania, reportó "numerosas" amenazas similares en los centros educativos de la región. Las autoridades enfatizaron que estos avisos carecen de credibilidad, por lo que hicieron un "llamado a la calma" e invitaron a las escuelas a reportar cualquier incidente de este tipo para mantener un registro centralizado, pero sin alterar la normalidad académica.La situación no es aislada de Alemania. Este mismo lunes, la policía danesa calificó de "infundadas" unas alertas por bomba recibidas en varias escuelas del país.En la región de Jutlandia Septentrional, las autoridades insistieron en que, de momento, no es necesario proceder a evacuaciones ni implementar medidas de seguridad extraordinarias, reforzando la tesis de que se trata de una campaña de intimidación digital sin sustento real.Estos eventos ocurren en un contexto de creciente tensión en el continente. En las últimas semanas, Europa ha sido testigo de una ola de falsas amenazas de bomba dirigidas no solo a establecimientos escolares, sino también a aeronaves.A esto se suman reportes de ciberataques contra los sistemas de refrigeración de supermercados en varios países. Aunque algunas voces en el ámbito de la seguridad sugieren que esta coordinación de caos y disrupción podría formar parte de una estrategia de "guerra híbrida" destinada a desestabilizar la vida cotidiana, los investigadores advierten que esta hipótesis aún no se ha podido comprobar de manera definitiva. Por ahora, la prioridad de las fuerzas del orden es mantener la calma y evitar que el pánico infundado interrumpa el funcionamiento de las instituciones.