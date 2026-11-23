El presidente Donald Trump celebró a través de sus redes sociales la reincorporación de Jensen Huang, calificándola como la "decisión correcta y adecuada". La Casa Blanca confirmó que el mandatario se involucró directamente, llegando a llamar a la junta directiva de la compañía para abogar por el regreso del ejecutivo. "El presidente Trump estuvo totalmente involucrado y esta es una gran decisión de la junta de Nvidia. Tenemos que proteger a nuestros genios", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Steven Cheung.Trump enfatizó en un comunicado que "el país necesita el liderazgo de Jensen en Nvidia para asegurar el éxito y la prosperidad no solo de la compañía, sino de la economía estadounidense", añadiendo que el gobierno no posee evidencia de que el ejecutivo haya incurrido en conductas ilegales.Nvidia, como la empresa predominante en inteligencia artificial y fabricación de microchips en EE. UU., se ha convertido en un pilar de la carrera tecnológica contra China. Las recientes revelaciones sobre la conducta personal de Huang, que incluyeron múltiples relaciones extramatrimoniales (dos con subordinadas y otra con Alice Huang, una presunta espía china), provocaron una caída de más de 1 billón de dólares en su capitalización de mercado.Sin embargo, tras el anuncio del respaldo gubernamental y la confirmación de que no existe un riesgo para la seguridad nacional, las acciones de la empresa recuperaron el impulso, registrando una ganancia de más del 25% en la jornada del lunes.A pesar del respaldo presidencial, Huang sigue siendo objeto de una investigación interna en Nvidia relacionada con su vínculo con Alice Huang, exejecutiva de la firma de datos con sede en Singapur, Megaspeed. Existen sospechas de que ella utilizó su posición para convencer al director de Nvidia de permitir la venta de chips avanzados a dicha empresa, los cuales habrían sido utilizados posteriormente por firmas de inteligencia artificial chinas para eludir las restricciones de exportación de EE. UU.El presidente Trump instó a Nvidia a continuar con su investigación exhaustiva para garantizar el cumplimiento de las leyes de control de exportaciones y su "deber patriótico". La compañía respondió que la indagatoria sobre el "esfuerzo de inteligencia extranjera" continuará y que el CEO coopera plenamente. Además, se ha establecido un comité de seguridad nacional y control de exportaciones, y Huang tiene programado testificar ante el Congreso el 1 de diciembre sobre el asunto.El respaldo de Trump a Huang no es casualidad. Durante su segundo mandato, el presidente ha estrechado lazos con el ejecutivo de Nvidia, invitándolo a cenas de Estado en la Casa Blanca y acompañándolo en visitas oficiales a China y el Reino Unido.Este acercamiento ha generado además escrutinio financiero: según un análisis de CNBC, el presidente ha realizado al menos 108 transacciones con acciones de Nvidia durante su segundo mandato, por un valor estimado de entre 27.2 millones y 97.9 millones de dólares, lo que añade una capa adicional de complejidad política a la resolución de este caso corporativo.