La Embajada de Estados Unidos en México publicó en la red social X un mensaje titulado “De China a México: la ruta de los precursores del fentanilo”, retomando una investigación de Bloomberg Businessweek. El reporte detalla cómo la empresa china Hubei Amarvel Biotech, con sede en Wuhan, ofrecía precursores con la promesa de “entrega 100% segura a México”, advirtiendo incluso sobre el uso de nombres comunes como "aceite de motor" o "pegamento" en los documentos de importación para evadir controles, con envíos rastreados hasta Culiacán, Sinaloa.Como resultado de una operación encubierta de la DEA, dos empleados de la compañía, Yiyi Chen y Qingzhou Wang, fueron detenidos el 8 de junio de 2023 en Fiyi mediante una notificación roja de Interpol, cuando intentaban vender tres toneladas de precursores a un informante confidencial. Tras declararse inocentes, un juez en Manhattan los sentenció en enero de 2025 a 15 y 25 años de prisión, respectivamente.La Embajada de China en México respondió durante el fin de semana, cuestionando que la sede estadounidense compartiera un artículo de ocho días de antigüedad en días de descanso. El 17 de noviembre, la representación china acusó directamente a su contraparte de difamarla, sosteniendo que la crisis del fentanilo en Estados Unidos no fue causada ni por China ni por México.Pekín enfatizó que ha actuado con la "mayor buena voluntad", recordando que en 2019, tras una reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, designó todas las variantes del fentanilo como sustancias controladas y endureció sus regulaciones de exportación. Además, la embajada destacó que China y México mantienen un grupo de trabajo activo sobre precursores químicos para fomentar la cooperación, en lugar de la retórica acusatoria.A pesar de las medidas regulatorias de China, analistas como John Wojcik, de TRM Labs, señalan que el modelo operativo de las redes de tráfico sigue siendo fundamentalmente el mismo, aprovechando la venta de precursores no controlados que pueden combinarse para producir opioides.No obstante, el reporte precisa un dato alentador: las muertes por sobredosis de opioides sintéticos en Estados Unidos cayeron a menos de 40,000 en 2025, aproximadamente la mitad del récord registrado en 2022. Aunque no está claro si las acciones contra la exportación de precursores contribuyeron directamente a esta baja, el cruce diplomático evidencia la persistente tensión geopolítica en torno al combate al narcotráfico, similar a la "Declaración Solemne" que la embajada china emitió en febrero de 2025 ante retóricas estadounidenses sobre el tema.