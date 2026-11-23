Impactantes imágenes captadas este jueves mostraron cómo el agua de lluvia cascada desde los niveles superiores de un estacionamiento de cuatro pisos, ubicado cerca de la West Coast College en el norte de Hollywood, inundó por completo el nivel inferior. Al menos siete vehículos quedaron sumergidos en el agua turbia, y la fuerza de la corriente fue tal que empujó a uno de los autos fuera de su espacio de estacionamiento.Estudiantes que se encontraban en el lugar describieron cómo la lluvia, que inicialmente parecía normal, comenzó a acumularse rápidamente en la planta baja. Aunque una mujer logró salvar su vehículo al apresurarse a conducirlo fuera del lugar antes de que las condiciones empeoraran, otros conductores no tuvieron la misma suerte, enfrentando la perspectiva de perder sus automóviles.Este alarmante incidente se enmarca en un periodo de clima tumultuoso en California, donde fuertes tormentas del Pacífico, temperaturas oceánicas inusualmente cálidas y mareas costeras excepcionalmente altas han elevado el riesgo de inundaciones.Los meteorólogos mantienen una estrecha vigilancia sobre el desarrollo del fenómeno de El Niño, que ocurre cuando las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico tropical central y oriental se calientan más de lo habitual. Para California, esto aumenta la probabilidad de inviernos más húmedos, tormentas poderosas y la llegada de "ríos atmosféricos": enormes corredores de humedad capaces de descargar enormes cantidades de lluvia en periodos cortos. Cuando estos sistemas chocan con suelos ya saturados, redes de drenaje colapsadas y laderas vulnerables (especialmente las dañadas por incendios forestales previos), las consecuencias pueden ser devastadoras, aumentando el riesgo de deslizamientos de tierra.El peligro no se limita a las inundaciones en el interior. San Francisco enfrenta una combinación particularmente alarmante de "mareas rey" (mareas vivas), oleaje potente y niveles elevados del mar. Se ha emitido una advertencia de inundación costera para las costas de la bahía de San Francisco y San Pablo desde el lunes hasta el jueves.La marea alta del miércoles podría acercarse al nivel más alto jamás registrado en la ciudad, impulsada por la luna llena, el oleaje elevado y las condiciones oceánicas relacionadas con El Niño. El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, ha instado a los residentes a tomar la amenaza muy en serio, advirtiendo que el agua costera podría desbordarse hacia las calles y los vecindarios de baja altitud.La situación meteorológica amenaza con complicar los planes de millones de personas, ya que el Día de Acción de Gracias es uno de los periodos de viaje más concurridos del año. Según estimaciones de la AAA, se espera que más de 81 millones de estadounidenses viajen al menos 50 millas desde sus hogares.Sin embargo, los pronósticos advierten de nuevas amenazas de tormentas en California y el noroeste del Pacífico, con fuertes lluvias, vientos potentes y nevadas en las montañas que podrían interrumpir el tráfico terrestre y aéreo. Mientras tanto, un sistema de tormentas separado amenaza partes del este de Estados Unidos, donde la lluvia intensa y los fuertes vientos podrían causar problemas a los viajeros que se dirigen a Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C., mientras que el aire más frío podría traer nieve a los Grandes Lagos y el interior del noreste.Las autoridades instan a los residentes a evitar conducir a través de aguas inundadas, ya que estas pueden ocultar obstáculos sumergidos y arrastrar vehículos con sorprendentemente poca advertencia.