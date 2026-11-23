La Secretaría de Economía de México confirmó este lunes la creación de un grupo de trabajo conjunto con China, cuyo objetivo principal es analizar y ejecutar mecanismos para ampliar las ventas de productos mexicanos en el mercado asiático. El acuerdo se alcanzó durante una reunión en Pekín entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y su homólogo chino, Wang Wentao.El encuentro busca atender una brecha persistente en el intercambio bilateral. Según datos del ministerio, China prevé exportar este año más de 130,000 millones de dólares en bienes a México, mientras que los envíos mexicanos al país asiático apenas rondan los 10,000 millones de dólares. Este desequilibrio no es nuevo: un análisis de Expansión señala que el déficit comercial de México con China cerró el año 2025 en cerca de 123,000 millones de dólares, marcando el mayor saldo negativo anual registrado.Uno de los puntos centrales de la negociación fue la solicitud de Ebrard a Pekín para agilizar los protocolos sanitarios necesarios que permitan a México exportar productos agrícolas y alimentarios. De acuerdo con la Secretaría de Economía, algunos de estos trámites técnicos, que fijan los requisitos para que un producto ingrese legalmente a un mercado, llevan cerca de una década estancados. Sin la aprobación de estos acuerdos, la exportación de dichos productos es imposible, lo que limita severamente el potencial de crecimiento de las ventas mexicanas.Hasta el momento, el Gobierno mexicano no ha detallado públicamente quiénes integrarán el grupo de trabajo, su calendario de actividades ni las metas específicas a corto plazo, aunque se espera que la Secretaría de Economía y las autoridades chinas precisen estos puntos en los próximos días.La reunión en Pekín es el seguimiento directo al encuentro sostenido el 17 de noviembre en Shenzhen, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del APEC 2026, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente chino, Xi Jinping. En esa cita, la mandataria expresó su voluntad de reforzar la cooperación comercial y las inversiones, planteando avanzar hacia una relación económica más equilibrada.Sheinbaum ha sido clara en que, por el momento, México no contempla firmar un tratado de libre comercio con China, sino establecer mecanismos de colaboración que no afecten las delicadas negociaciones comerciales con Washington.Este acercamiento ocurre en un entorno de ajustes en la política comercial mexicana. Desde el 1 de enero de 2026, entró en vigor un aumento de aranceles a 1,463 fracciones arancelarias de países sin tratado de libre comercio con México, entre los que se incluye a China. Medios nacionales han reportado que estos gravámenes pueden llegar hasta el 50% en algunos productos. El secretario Ebrard ha defendido estas medidas, argumentando que su propósito es equilibrar las condiciones de competencia y proteger a la industria nacional frente a prácticas desleales, mientras se buscan vías diplomáticas para expandir las exportaciones no tradicionales.