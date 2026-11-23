Bérengère Deveaux-Cattino, originaria de Montreal, murió el 17 de junio de 2025 tras enfermarse violentamente en el Seven Days Hotel de Estambul, donde se hospedaba con una amiga para celebrar su graduación. Tras pasar el día visitando atracciones turísticas y consumiendo comida callejera, ambas mujeres despertaron a la mañana siguiente vomitando de manera simultánea y fueron trasladadas de urgencia al hospital, donde Bérengère falleció. Su padre y su hermana, que viajaban a Turquía en ese momento, recibieron la devastadora noticia en el camino.Meses después del incidente, las autoridades turcas emitieron un informe de autopsia que culpaba a una intoxicación alimentaria. Sin embargo, una revisión realizada por la oficina del forense de Quebec no encontró la irritación intestinal típica asociada con casos graves de este tipo. La patóloga forense turca Şebnem Korur Fincancı revisó el informe y disputó abiertamente los hallazgos oficiales, afirmando categóricamente: "Esto no es una intoxicación alimentaria".La investigación de la cadena CBC reveló un patrón preocupante: casi 30 casos de envenenamiento con un pesticida altamente tóxico en Turquía desde 2023, incluyendo 12 muertes. El punto de inflexión en el caso de Bérengère ocurrió tras la muerte de una familia turco-alemana (la familia Böcek) en noviembre de 2025, a pocas cuadras del mismo hotel. Inicialmente también sospechosos de intoxicación alimentaria, los investigadores descubrieron que habían sido expuestos a gas fosfina liberado por fosfuro de aluminio, un pesticida ilegal en zonas urbanas utilizado para eliminar roedores e insectos, cuyo gas mortal puede propagarse a través de los edificios.La investigación también encontró indicios de una posible infestación de chinches en el Seven Days Hotel. Un turista reportó haber sufrido aproximadamente 150 picaduras en la habitación 107, contigua a la de las jóvenes, apenas 10 días antes de su llegada. Aunque el gerente del hotel, Bahattin Demir, y la empresa de control de plagas "Wolves" negaron usar fosfuro de aluminio, una llamada encubierta reveló que se realizaban tratamientos que requerían sellar las habitaciones durante 72 horas.Un detalle crucial es que las mujeres durmieron con la ventana abierta la primera noche, pero la cerraron y encendieron el aire acondicionado la noche siguiente, poco antes de enfermarse gravemente. Según los expertos, los residuos de gas fosfina podrían acumularse en los sistemas de aire acondicionado, aunque no hay confirmación directa de que este químico estuviera presente en el hotel.El impacto de estos casos ha sido significativo. En junio de 2026, los dueños de la empresa de control de plagas implicada en la muerte de la familia Böcek fueron sentenciados a 18 años de prisión, mientras que el dueño y los empleados del hotel recibieron condenas de entre 12 y 13 años. Ante estos hechos, Canadá actualizó su aviso de viaje para advertir específicamente a los turistas sobre el riesgo de envenenamiento por pesticidas químicos en alojamientos de Estambul. Aunque la causa exacta de la muerte de Deveaux-Cattino sigue sin confirmarse oficialmente, su hermana, Éléonore, ha jurado no descansar hasta descubrir la verdad: "Soy terca. Y como ella ya no puede hablar, yo hablaré por ella. Nunca la voy a dejar ir".