Con efecto inmediato, Jensen Huang ha sido restituido en sus cargos de presidente y director ejecutivo de Nvidia, así como reincorporado como miembro de la junta directiva. La decisión se produjo dos semanas después de su sorpresiva dimisión, tras una serie de reuniones en las que el consejo quedó satisfecho con su "franqueza y capacidad de liderar".Un punto clave para esta reincorporación fue la consulta realizada por la empresa a altos cargos del gobierno estadounidense. La junta directiva afirmó que, tras recibir información de estas fuentes, están seguros de que el regreso de Huang "no representa ningún riesgo para la seguridad nacional". No obstante, aclararon que la investigación interna y externa sobre los hechos continuará hasta llegar a su conclusión.La crisis corporativa comenzó el pasado 12 de noviembre, cuando Huang anunció su dimisión de todos sus cargos tras revelarse que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china a quien los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía.Además, se reveló que el ejecutivo también había mantenido relaciones con dos trabajadoras de la propia compañía. Ante la gravedad de las acusaciones, Nvidia activó protocolos de consulta con el gobierno para evaluar si el vínculo con la empresaria china suponía una vulnerabilidad para la seguridad nacional. En su comunicado de reincorporación, el consejo señaló que Huang "ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera" y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.El mercado reaccionó de manera extremadamente positiva ante la noticia. Las acciones del fabricante de chips se dispararon un 30 por ciento en las primeras operaciones, impulsando también a los futuros del Nasdaq 100, que subieron un 7 por ciento.Por su parte, Jensen Huang emitió un comunicado agradeciendo la decisión de la junta y mostrando su compromiso: "Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial". Huang agregó que vuelve al frente de la compañía con "la mayor humildad y el compromiso renovado", agradeciendo el apoyo de empleados, accionistas y socios globales, así como a Colette Kress, quien se desempeñó como CEO interina y continuará en su cargo original como directora financiera (CFO) de la empresa.