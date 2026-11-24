Este lunes, Arnold Schwarzenegger, de 79 años, se sumó una vez más al evento "Milagro en la 1st Street" (Miracle on 1st Street) en el Centro Juvenil Hollenbeck de Boyle Heights, California. El astro de Terminator, quien ha participado en esta iniciativa durante aproximadamente 35 años, expresó su satisfacción por la actividad: "Me siento genial estar aquí hoy, repartiendo pavos a todas las personas y pasando un buen rato. Y especialmente hacerlo hoy con mis hijos, se siente genial. Nos encanta".Se estima que la jornada permitió entregar cenas completas, que incluían pavo, relleno, frutas y verduras, a unas 900 o 1,000 familias necesitadas de la comunidad, tras una previa ceremonia de encendido del árbol navideño.La presencia de Nithya Raman, de 45 años, quien fue electa recientemente como alcaldesa de Los Ángeles, tuvo un fuerte simbolismo político y comunitario. "Estuve mucho en Boyle Heights durante la campaña. Dije que seguiría regresando después de convertirme en alcaldesa, y hoy estoy aquí... como parte de mantener esa promesa", afirmó Raman ante los asistentes, elogiando a la familia Hernandez, organizadora de la colecta, por ser "campeona de esta comunidad y de este evento durante décadas".Este acercamiento no es casual. Según reportes, en septiembre pasado, Schwarzenegger facilitó a Raman, una socialista democrática, el acceso a una reunión "off-the-record" con numerosos ejecutivos de espectáculos, líderes empresariales y figuras comunitarias de alto perfil. Aunque el exgobernador aclaró a través de su jefe de gabinete, Daniel Ketchell, que no estaba emitiendo un respaldo oficial a su candidatura, sí mostró su interés en "unir a líderes de negocios, Hollywood y políticas para discutir soluciones a nuestros mayores problemas".El evento también destacó la dinámica familiar de Schwarzenegger, quien asistió junto a su hijo Patrick (33) y su hija Christina (35). El actor, quien tiene otros dos hijos con su exesposa Maria Shriver (Katherine, 36, y Christopher, 29) y un hijo, Joseph Baena (29), con su exempleada Mildred Patricia Baena, ha mantenido una relación cordial con Shriver tras su divorcio finalizado en 2021.Schwarzenegger reveló recientemente que continúan celebrando las fiestas juntos por el bien de sus hijos y nietos: "Aunque estamos divorciados, a los niños les gusta verlos siempre juntos... Vamos a casa de Maria y celebramos con ella, y tiene un árbol de Navidad enorme". Shriver, por su parte, confirmó que ambos se encuentran "en un buen lugar" y que mantienen una comunicación fluida después de casi 50 años de conocerse.Mientras cumple con sus deberes cívicos y familiares, Schwarzenegger se prepara para el estreno de su nueva comedia navideña, The Man with the Bag, que llegará a Prime Video el 2 de diciembre, dirigida por Adam Shankman y coprotagonizada por Alan Ritchson y Awkwafina.